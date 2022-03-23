Rusya, ayçiçek yağı ihracatına kota getiriyor

Rusya Tarım Bakanı Dmitriy Patruşev, iç piyasada istikrarı korumak için ayçiçek yağı ihracatına kota getirmek istediklerini söyledi.

Ukrayna'ya saldırılarına devam eden Rusya'da, yaptırımların ardından ekonominin son durumu görüşüldü.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in de katıldığı toplantıda Rusya Tarım Bakanı Dmitriy Patruşev konuştu.

"AYÇİÇEK YAĞI İHRACATINA KOTA GETİRMEK İSTİYORUZ"

Ülkedeki ayçiçek yağı stoklarıyla ilgili herhangi bir sorun olmadığını belirten Patruşev, “İç piyasada istikrarı korumak için ayçiçek yağı ve küspe ihracatına kota getirmek istiyoruz. İlgili teklifi Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanlığına sunduk.” dedi.

Rusya hükümeti, 15 Mart’ta aldığı kararla, beyaz şeker ve şeker kamışı ihracatını, Avrasya Ekonomik Birliği'ne ise tahıl ihracatını geçici olarak yasaklama kararı almıştı.