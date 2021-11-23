Rusya'da karıştığı trafik kazasında bulunduğu aracın bagajından ceset çıkan şahıs, 1 yıl önce işlediği cinayeti itiraf ederek ve insan eti yediğini söyledi.

Rusya’nın Leningrad bölgesinde yaşanan trafik kazası ülkeyi ayağa kaldırdı.

BAGAJDAN CESET ÇIKTI

Bariyerlere çarpan araca arkadan başka bir aracın çarpması sonucu aracın bagajındaki ceset ortaya çıktı. Başı kesilmiş haldeki cansız bedenin fark edilmesinin ardından cesedin bulunduğu araçtaki 3 kişi ormanlık alana kaçtı.

KAÇAN ZANLILAR YAKALANDI

Olay yerine çok sayıda polis sevk edilirken, ormanlık alana kaçan 3 şahıs kısa sürede yakalandı. Gözaltına alınan şahısların 23 yaşında oldukları belirtildi. Polise verdikleri ifadede cansız bedenin araçla gezerken tartıştıkları ve kavga sırasında öldürdükleri kişiye ait olduğunu itiraf eden şahıslar, cesedi ise ormanlık alana gömmeyi planladıklarını açıkladı.

Cansız bedenin 50’li yaşlarında Ermenistan uyruklu bir erkeğe ait olduğu aktarıldı.

Rusya'da araçtan ceset çıkınca insan eti yediğini itiraf etti VİDEO

ZANLILARDAN 1’İ İNSAN ETİ YEDİĞİNİ İTİRAF ETTİ

Soruşturma sırasında zanlılardan Egor Komarov başka bir cinayeti daha itiraf ederek, geçtiğimiz yıl eylül ayında bir kişiyi öldürerek etini yediğini açıkladı.

"PİŞMAN DEĞİLİM"

Komarov, “Eylül 2020’de bir cinayet işleme fikri oluştu. O sırada ailemin evindeydim. Orada bir makas buldum ve St. Petersbug’a gittim. Kıyafetlerimi değiştirdim ve cep telefonumu bırakarak Sosnovsky ormanlık alanına gittim. Ormanda 15 dakika boyunca bir kurban aradım. Uzun boylu, zayıf ve kıvırcık saçlı bir adamı tespit ettim. Saldırmak için doğru anı bekledim. Arkasından ilerleyerek önce sağ ve sol tarafına bıçak soktum. Ardından boğazını kestim. Cesedi gizlemek için hemen yakındaki bir menfeze götürdüm. Üzerimi değiştirip kanlı kıyafetlerimi çantama koydum. Ailem evde değildi, ben de kopardığım dilini pişirmeye karar verdim ama pişirdiğim etin tadını beğenmedim. Bir gün sonra hiçbir şey olmamış gibi hayatıma devam ettim, pişman değilim" dedi.

AYRI BİR SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ülkede akıllara durgunluk veren olayın açığa çıktığı kaza ile ilgili bölge savcılığı tarafından soruşturma başlatılırken, Rusya Soruşturma Komitesi araçtan çıkan kesik baş cinayeti ile geçtiğimiz yıl Komarov’un işlediği cinayet ve insan eti yemesiyle ilgili ayrı ayrı soruşturma başlattı.