Rusya'da Ukrayna açıklaması: Yapay gerilim yaratılıyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'yı işgal edeceklerine yönelik koordineli bir enformasyon saldırısının olduğunu açıkladı.

Ukrayna ile Rusya arasında gerilim devam ederken, Batılı ülkelerden yapılan peş peşe açıklamaların ardından, Rusya cephesinden de bir karşı açıklama geldi.

"BATILI ÜLKELER KUMPAS BAŞLATTILAR"

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Rusya’nın güvenlik garantileri konusundaki haklı taleplerini itibarsızlaştırmak için Moskova'ya karşı koordineli enformasyon saldırısı gerçekleştiriliyor. Batılı ülkelerin yetkilileri ve medyası, Ukrayna çevresindeki yapay gerilimi tırmandırmak için kumpas başlattılar."