Savaş bölgesinde vahşet görüntüleri! Kadınları ve çocukları esir alan Hamas'a tepki yağıyor İsrail'e karşı operasyon başlatan Hamas güçlerinin kadın, çocuk ve yaşlıları vahşice esir ettiği anlar sosyal medyada büyük tepki çekti.

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ensonhaber.com

Dünya çapında gözler, İsrail-Hamas güçleri arasındaki çatışmalara çevrildi.

Dün Filistin cephesinden Hamas güçlerince başlatılan operasyon, İsrail'in de karşılık vermesiyle daha da hararetlendi.

Orta Doğu savaş alarmı verirken, Türkiye iki ülkeyi de itidalli davranmaları konusunda uyaran kesim oldu.

Henüz 1 gün önce başlayan kriz iki ülkede de kan döktü.

Çocuk, kadın ve yaşlılar esir alındı

Savaş ortamının çirkin yüzü sosyal medya hesaplarından paylaşılarak insanların gözleri önüne serildi.

Öyle ki, Hamas'ın İsrailin yaptığı zulme karşılık olarak aynı eylemlerde bulunması gündemde.

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Hamas güçlerinin kadın, çocuk ve yaşlıları vahşice rehin alınması tepki çekti.

Kriz bölgesinden gelen görüntülerde ailelerin araçlara yüklenerek esir alındığı paylaşılıyor.

Aynı zamanda Hamas güçlerinin, İsrailli sivilleri evlerine girerek rehin ettiği anlar dikkat çekiyor.

Bölgedeki vahşet görüntüleri sadece bununla sınırlı kalmıyor.

Festivale gelen genç kadın öldürüldü, soyuldu ve sokaklarda sergilendi!

Sosyal medyada sıkça konuşulan bir konu da asker olduğu iddia edilen ancak festival için İsrail'de bulunan genç bir kadının öldürülmesi.

Öldürülen genç kadın, üzeri soyularak aracın arkasına kondu ve kadını düşman olarak gören kişiler çeşitli saldırılarda bulundu.

Öldürülmüş, üzeri çıkarılmış ve bacağı ters dönmüş şekilde yüz üstü yatırılan kadının sokaklarında gezdirilerek insanlara sergilenmesi sosyal medyada büyük tepki çekti.