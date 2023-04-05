Stoltenberg: İsveç de verdiği sözleri tutmalı Finlandiya'nın NATO'ya kesin olarak katılmasının ardından gözler İsveç'e çevrildi. İsveç'in verdiği sözler olduğunu hatırlatan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "İsveç'in de vermiş olduğu sözleri tutması gerekiyor. Üçlü mutabakat muhtırasının şartlarına uyulması gerekiyor." dedi.

İHA

Finlandiya,Türkiye'nin onayıyla birlikte resmen NATO'ya katıldı.



Finlandiya, Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO Karargahı'nda NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto'ya katılım belgesini teslim etmesi ile resmi olarak NATO'nun 31. üyesi oldu.

"Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmeye devam edeceğiz"

Finlandiya'nın resmen NATO üyesi olmasının ardından Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ve Stoltenberg ortak basın toplantısı düzenledi.

Sauli Niinistö en baştan beri İsveç'le birlikte çalıştıklarını ifade ederek, “Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmeye devam edeceğiz. Birçok kez Stoltenberg kendisi ile görüştü. Çok olumlu bir bakış açım olduğunu söyleyebilirim” dedi.

"Atacağımız adımlar konusunda anlaştık"

NATO'ya katılım süreci ile ilgili Ankara ile yakın temas içerisinde olduklarını ifade eden Stoltenberg şunları söyledi:

“Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birçok kez görüştük. Ankara'ya birkaç hafta önce ziyarette bulundum. Bu ziyarette de atacağımız adımlar konusunda anlaştık. Finlandiya'nın üyeliğinin onaylanmasının yanı sıra İsveç'in üyelik sürecinin, üçlü mekanizmanın yeniden başlatılması konusunda da kendisiyle mutabık kaldık."

“İsveç'in de vermiş olduğu sözleri tutması gerekiyor”

İsveç'in NATO'ya üyelik sürecinin devam ettiğini kaydeden Stoltenberg şu ifadeleri kullandı:

“Benim mesajım Ankara'daki ziyaretimde ve görüşmelerde olduğu gibi sadece Finlandiya'nın değil İsveç'in de vermiş olduğu sözleri tutması gerekiyor. Üçlü mutabakat muhtırasının şartlarına uyulması gerekiyor. NATO'ya katılımın onaylanması açısından herhangi bir şekilde bir engel kalmaması gerekiyor. Tabii ki bu bizim için NATO için birinci önceliğimiz benim için şahsi olarak da en büyük öncelik. Tabii ki bu konuda tüm müttefiklerimiz de aynı fikirde. İsveç'in de üyeliğinin en kısa sürede gerçekleştirilmesi için tabii ki elimizden geleni yapacağız. Bu konuda çalışmaya devam edeceğiz.”

"NATO'nun modern tarihinde gerçekleşen en hızlı üyelik süreci olduğunu söyleyebilirim"

Stoltenberg açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

“Bir noktayı daha eklemek istiyorum Finlandiya ve İsveç birlikte başvurdular. Geçen yıl Mayıs ayında başvurdular ve sadece bir ay sonra Haziran'da Türkiye'de aralarında olmak üzere bütün müttefikler NATO ittifakının üyesi olmak için İsveç ve Finlandiya davette bulundular. Bu, NATO'nun modern tarihinde gerçekleşen en hızlı üyelik süreci olduğunu söyleyebilirim. Tabii ki en önemli olan şey tam olarak aynı anda katılmaları değil. Burada en önemli olan en kısa sürede katılabilmeleri. Bugün Finlandiya'ya katılıyor ve İsveç'in de en kısa sürede katılmasını umuyoruz”

“Hiç kimse bize ne yapacağımızı dikte edemez”

Finlandiya'nın NATO'ya üye olmasının ardından Rusya'nın çatışmayı tırmandırmak istemesinden endişe duyup duymadığına ilişkin soruyu yanıtlayan Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö şöyle dedi:

“Rusya defalarca kez bunu söylüyor. Vladimir Putin, 2021 yılının Aralık ayında da bunu çok net bir şekilde söylemişti ve Finlandiya'nın tartışma konusu olmasının da sebebi buydu. Biz aslında böyle bir şey istemiyoruz. Diğerlerinin ne yapmamız gerektiğini, ne yapacağımızı, ne yapamayacağımızı söylemesini kesinlikle kabul edemeyiz. Stoltenberg'in de dediği gibi NATO'nun kapısını kapatmasını sağlamaya çalıştı. Ama hiç kimse bize ne yapacağımızı dikte edemez. Rusya bir bakıma korku küresi oluşturmaya çalıştı ve biz bunun içerisinde değiliz. Biz onlardan korkmuyoruz. Gördüğünüz gibi bugünkü noktaya geldik”

“Çok büyük radikal bir değişimden söz etmiyoruz”

Niinistö, Finlandiya'nın güvenliği açısında büyük bir değişim olup olmayacağına ilişkin soruya ise şu şekilde yanıt verdi:

“Biz çok uzun zamandır zaten NATO ortaklarından biriydik. On yıldan uzun süredir İsveç'le birlikte ortak olarak tüm bu dönem içerisinde NATO'yla iş birliği içerisinde savunma kapasitemizi güçlendirmeye devam ettik. Çok büyük radikal bir değişimden söz etmiyoruz. Böyle bir şey yaşanmayacak. Bu değişim zaten yıllar içerisinde devam eden bir süreçti. Bu bizim NATO'ya daha da yaklaşmamız şeklinde ve İsveç'in de aynı şekilde ilerlemesiyle NATO'ya katılmamızın büyük bir değişim getireceğini düşünmüyorum. Toplumun günlük yaşantısı açısından çok büyük bir değişiklik olacağını düşünmüyorum. Finliler kendilerine artık daha güvende hissediyorlar. Bizim daha istikrarlı, daha güvenli bir Avrupa'da yaşadığımız hissine sahipler ve bizim için en önemli olan da bu”

"Bugünden sonra Finlandiya bütün NATO yapısında yer alacak"

Stoltenberg, Finlandiya'nın NATO'nun bugün tam üyesi olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

“Bugünden sonra Finlandiya bütün NATO yapısında yer alacak. Askeri ve sivil aktivitelerde yer alacak ve tüm toplantılarda masada olacak. Tabii ki bir de oyu olacak ve karar verme sürecinin ittifakın bir parçası olacak. Ama tabii ki en önemlisi bugünden sonra olacaklardan Finlandiya'nın NATO'nun 5.maddesi tarafından korunuyor olacağı olacak. Yani ‘birimize yapılan saldırı hepimize yapılmış sayılır' maddesinden yararlanıyor ve bununla korunuyor olacak.”

NATO Genel Sekreteri, "İsveç ve Finlandiya çok uzun zamandır bizim çok yakın ortaklarımız. Biz Finlandiya ve İsveç'i geçen yıl Haziran'da davet ettikten sonra bu ayrı bir süreci tetiklemiş oldu. Bu Finlandiya ve İsveç'in askeri sivil yapımızın içine entegre edilmesi için önemli adımlar atılması anlamına geliyor” dedi.