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    Suriye'de 2 Rus keşif uçağı düşürüldü

    İdlib'te düşürülen keşif uçaklarının vurulma anı bölgedekiler tarafından saniye saniye kaydedildi.
    • İHA
    • 18.08.2020 - 20:52
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    Suriye'de 2 Rus keşif uçağı düşürüldü

    İdlib'in kuzeyinde ve Salqin kasabasında 2 Rus keşif uçağı düşürüldü.

    Düşürülen uçaklardan biri alev alev yandı. Uçakların vurulma anı, düşüşü ve enkazının yanma görüntüleri bölgede yaşayanlar tarafından kaydedildi.

    Öte yandan Suriye'de Esad rejimine destek veren Rus savaş uçakları, bugün İdlib'in farklı bölgelerine hava saldırıları düzenledi.

    Suriye'de 2 Rus keşif uçağı düşürüldü VİDEO

    10'DAN FAZLA HAVA SALDIRISI

    Sivil savunma yetkilileri, Rus savaş uçaklarının İdlib'in kuzeybatısındaki mülteci kampının bulunduğu Harbanoş kasabasının batı bölgelerine ve Şeyh Bahr bölgesinin çevresindeki dağlık bölgelerine 10'dan fazla hava saldırısı düzenlediğini açıklamıştı.

    Suriye de 2 Rus keşif uçağı düşürüldü #1

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