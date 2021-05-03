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Suudi Arabistan, 17 Mayıs'tan itibaren seyahat yasağını kaldırıyor

Suudi Arabistan, 17 Mayıs'tan itibaren seyahat yasağını kaldırıyor

İki doz aşı olan vatandaşların belirtilen tarihten itibaren yurt dışına çıkabileceği açıklanırken, tek doz aşı yaptıranlar ise aşı tarihinden 14 gün sonra yurt dışına çıkabilecek.