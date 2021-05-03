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    Suudi Arabistan, 17 Mayıs'tan itibaren seyahat yasağını kaldırıyor

    İki doz aşı olan vatandaşların belirtilen tarihten itibaren yurt dışına çıkabileceği açıklanırken, tek doz aşı yaptıranlar ise aşı tarihinden 14 gün sonra yurt dışına çıkabilecek.
    • AA
    • 03.05.2021 - 01:51
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    Suudi Arabistan, 17 Mayıs'tan itibaren seyahat yasağını kaldırıyor

    Suudi Arabistan, koronavirüs nedeniyle vatandaşlarına uyguladığı seyahat yasağının kaldırılacağını duyurdu.

    Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığından konuya dair yazılı açıklama yapıldı.

    YASAK 17 MAYIS'TA KALKIYOR

    Yasağın 17 Mayıs gecesi saat 01.00 itibarıyla kaldırılmasına karar verildiği belirtilen açıklamada, iki doz aşı olmuş vatandaşların bu tarihten itibaren yurt dışına çıkabileceği kaydedildi.

    Açıklamada, tek doz aşı olanların ise aşı tarihinden 14 gün sonra yurt dışına çıkabileceği aktarıldı.

    Ülkede daha önce alınan karara göre, aşıların teslimindeki gecikme nedeniyle yurt dışı seyahat kısıtlaması 31 Mart'tan 17 Mayıs'a kadar uzatılmıştı.

    Suudi Arabistan, 17 Mayıs tan itibaren seyahat yasağını kaldırıyor #1

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