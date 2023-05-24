Tayland'daki havai fişek festivalinde faciadan dönüldü İçinde binlerce hava fişeğin bulunduğu el yapımı bir havai fişek düzeneği, ateşlendikten kısa bir süre sonra kontrolden çıkarak havada patladı.

İHA

Güneydoğu Asya ülkesi Tayland’ın kuzeydoğusunda yer alan Kalasin eyaletinde havai fişek festivali düzenlendi.

Yüzlerce kişi, festivalin yapıldığı alana gitti.

Ormanlık alana düştü

Ancak çok geçmedi, burada facianın eşiğinden dönüldü.

İçinde binlerce havai fişek bulunan silindir şeklindeki düzenek, yerden havalandıktan saniyeler sonra kontrolünü kaybetti.

Havada patlayarak etrafa ateş saçan düzenek, ormanlık alana düştü.

Ölen ya da yaralanan yok

Düzenek, şans eseri seyircilerin olduğu alandan uzağa düşünce herkes rahat bir nefes aldı.

Talihsiz kaza sonucu ölen ya da yaralanan olmadı.