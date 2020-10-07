Trump'ın üst düzey danışmanlarından Stephen Miller da korona oldu

Beyaz Saray'da ve Trump'ın kampanya ekibinde virüs tespit edilen kişilerin sayısı artıyor.

STEPHEN MİLLER'IN DA TESTİ POZİTİF ÇIKTI

Amerikan basının Beyaz Saray yetkililerine dayandırdığı haberlere göre Trump'ın üst düzey isimlerinden Stephen Miller'ın da koronavirüs testi "pozitif" çıktı.

Miller'ın eşi olan ve Başkan Yardımcısı Mike Pence'in basın sözcülüğünü yapan Katie Miller da mayıs ayında koronavirüs yakalanmış ve Beyaz Saray'daki ilk "pozitif" vakalardan olmuştu.

TRUMP TWİTTER'DAN DUYURMUŞTU

Trump'ın yakın danışmanlarından Hicks'in koronavirüs testi perşembe günü "pozitif" çıkmış, ardından geçen perşembeyi cumaya bağlayan gece Trump, koronavirüse yakalandığını Twitter hesabından duyurmuştu.

Trump'ın koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından, Beyaz Saray'da ve Trump'ın seçim kampanyasında çalışan birçok ismin de koronavirüs testleri "pozitif" çıkmıştı.