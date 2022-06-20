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    Ukraynalı çift, askeri üniformaları ile evlendi

    Askeri üniformayla dünyaevine giren çift, davetliler tarafından alkışlarla karşılandı.
    • 20.06.2022 - 08:51
    • Güncelleme : 20.06.2022 - 09:31
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    Ukraynalı çift, askeri üniformaları ile evlendi

    Rusya ile Ukrayna arasında devam eden çatışmaların etkisi, düğünlere de yansıyor.

    Ukrayna'da evlenen bir çift, gelinlik ve damatlık yerine giydikleri askeri üniformaları ile dikkat çekti.

    Askeri üniformalarla dünyaevine girdiler

    Askeri kıyafet giyen gelinin, başına sadece beyaz bir duvak taktığı görüldü.

    İHA'nın haberine göre, davetliler ise karşılarına askeri üniforma ile çıkan yeni evli çifti alkışlarla tebrik etti.

    Ukraynalı çift, askeri üniformaları ile evlendi ViDEO

    Ukraynalı çift, askeri üniformaları ile evlendi #1

    Ukraynalı çift, askeri üniformaları ile evlendi #2

    Ukraynalı çift, askeri üniformaları ile evlendi #3


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