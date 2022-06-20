Askeri üniformayla dünyaevine giren çift, davetliler tarafından alkışlarla karşılandı.

Rusya ile Ukrayna arasında devam eden çatışmaların etkisi, düğünlere de yansıyor.

Ukrayna'da evlenen bir çift, gelinlik ve damatlık yerine giydikleri askeri üniformaları ile dikkat çekti.

Askeri üniformalarla dünyaevine girdiler

Askeri kıyafet giyen gelinin, başına sadece beyaz bir duvak taktığı görüldü.

İHA'nın haberine göre, davetliler ise karşılarına askeri üniforma ile çıkan yeni evli çifti alkışlarla tebrik etti.

Ukraynalı çift, askeri üniformaları ile evlendi ViDEO





