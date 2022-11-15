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    Zelensky, barışın formülünü verdi

    Zelensky, barışın formülünü verdi

    Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, G20 konuşmasının bir özetini paylaştı. Zelensky, “Rusya sözde bu savaşı bitirmek istediğini söylüyorsa, bunu eylemlerle kanıtlasın” dedi.
    • 15.11.2022 - 13:15
    • Güncelleme : 15.11.2022 - 13:57
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    Endonezya’nın Bali Adası'nda devam eden G20 Zirvesi'nde liderlere seslenen Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, konuşmasının ardından Telegram hesabından konuşmasının bir özetini ‘barış’ için gerekli ‘formül’ olarak paylaştı.

    Zelensky, Rusya’ya çağrıda bulunarak “Rusya sözde bu savaşı bitirmek istediğini söylüyorsa, bunu eylemlerle kanıtlasın.” dedi.

    ‘Minsk-3 olmayacak’

    Barışla anlaşmasıyla ilgili Rusya’nın güçlerini tekrar toparlamasına izin vermeyeceklerini ifade eden Zelensky, “Rusya'nın imzaladıktan hemen sonra ihlal edeceği Minsk-3 olmayacak.” dedi.

    Zelensky açıklamasına şunları kaydetti:

    Ukrayna'nın önerileri

    “1- Radyasyon ve nükleer güvenlik.

    2- Gıda güvenliği.

    3- Enerji güvenliği.

    4- Tüm mahkumların ve sınır dışı edilen kişilerin serbest bırakılması.

    5- BM Antlaşması'nın uygulanması ve Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün ve dünya düzeninin restorasyonu.

    6- Rus birliklerinin geri çekilmesi ve düşmanlıkların durdurulması.

    7- Adaletin restorasyonu.

    8- Çevre üzerinde yıkıcı etkiye karşı mücadele.

    9- Gerginliğin önlenmesi.

    10- Savaşın sona erdiğinin teyidi.”

    Zelensky, barışın formülünü verdi #1

    G20 konuşması

    G20 Zirvesi’nde Zelensky, ‘radyasyon ve nükleer güvenlik' maddesiyle ilgili “Rusya, Zaporizhzhia Nükleer Santralimizi her an patlayabilecek bir radyoaktif bombaya dönüştürdü. Radyasyon bulutu nereye gidecek? Belki de AB topraklarına doğru. Belki Türkiye'ye, belki Orta Doğu'ya.” ifadelerini kullandı.

    Tahıl Koridoru'nu genişletme teklifi

    Zelensky, gıda güvenliğine değinerek “BM, Türkiye ve diğer ortakların güçlü katılımı sayesinde, birkaç kişinin iş birliğinin birçokları için gıda güvenliğini nasıl geri getirebileceğini gösterdik… İhracatı ayda birkaç milyon ton artırabiliriz. Bunun için tahıl ihracatı girişimini diğer limanlarımıza, özellikle de Mıkolayiv bölgesindeki Mıkolayiv ve ‘Olvia’ limanlarına genişletmeyi öneriyorum.” dedi.

    Zelensky, barışın formülünü verdi #2

    “Rus enerji kaynaklarına fiyat kısıtlamaları getirilmeli”

    Ukrayna’nın enerji altyapısının yüzde 40’nın Rusya’nın füze saldırıları ve İran’ın drone’larıyla yok edildiğini belirten Zelensky, enerji güvenliği için “Rus enerji kaynaklarına fiyat kısıtlamaları getirilmelidir.” ifadelerini kullandı.

    '11 bin çocuk Rusya'ya götürüldü'

    Ukrayna Devlet Başkanı, ailelerinden kopartılarak Rusya’ya zorla ‘sınır dışı’ edilen 11 bin çocuğu isimleriyle bildiklerini belirtip, savaş esirlerinin serbest kalması konusunda “Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nden destek görmediğimizi belirtmek isterim. Ukraynalı savaş esirlerinin ve siyasi mahkumların tutulduğu kamplara girmek için tam anlamıyla mücadele ettiklerini görmüyoruz. Ne de sınır dışı edilen Ukraynalıların bulunmasına yardım ediyorlar. Bu kendini geri çekme, bir zamanlar saygı duyulan bir örgüt olarak Kızıl Haç'ın kendi kendini yok etmesidir.” ifadelerini kullandı.

    Zelensky, barışın formülünü verdi #3

    Karadeniz'de 50 bin yunus öldü

    Savaşın çevreye olan etkisini detaylandıran Zelensky, “Rus saldırganlığı nedeniyle 6 milyon evcil hayvan öldü. 6 milyon! Bunlar resmi rakamlar. Karadeniz'de en az 50 bin yunus öldürüldü.” dedi.

    DHA'da yer alan habere göre savaşın sona ermesinin teyidi için bir belge imzalanması gerektiğini vurgulayan Zelensky, Tahıl Koridoru anlaşmalarına dikkat çekerek aynı modelin uygulanabileceğini belirtti.


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