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Dünyada koronavirüs bilançosu

Ölümcül virüs nedeniyle dünyada hayatını kaybedenlerin sayısı 13 bini aşarken en çok ölümün görüldüğü ülke İtalya oldu.

AA | 22.03.2020 - 09:56..
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Koronavirüs görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesi, dünya genelinde korona nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısını 13 bin 69 olarak güncelledi.

EN ÇOK ÖLÜMÜN OLDUĞU 3 ÜLKE

Verilere göre, koronavirüs yüzünden "en fazla can kaybı olan ülke" 4 bin 825 kişinin hayatını kaybettiği İtalya oldu.

İtalya'nın ardından "ikinci en fazla ölüm", koronavirüs salgınının ortaya çıktığı ve toplam 3 bin 261 kişinin yaşamını yitirdiği Çin ana karasında görüldü.

Salgında "en fazla ölümün kayda geçtiği üçüncü ülke" İran'da ise 1556 kişi hayatını kaybetti.

Dünyada koronavirüs bilançosu

Dünyada koronavirüs bilançosu

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