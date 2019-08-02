Dünyadaki internet indirme hızı yüzde 28,5 artış gösterdi

Her ne kadar ülkemizdeki internet kullanıcıları, yavaş internet bağlantısından şikayetçi olsa da dünya genelindeki internet indirme hızlarında artış yaşanıyor. 2018 yılının aynı dönemine göre yüzde 28,5 artan internet indirme hızı, haziran ayında 59.45 megabite yükseldi. Haziran ayının verilerine göre, dünyanın ortalama internet indirme hızıyla 1 GB büyüklüğündeki bir veri 2 buçuk dakika içerisinde indirilebiliyor.

TÜRKİYE'NİN İNDİRME HIZI ARTTI

Söz konusu dönemde Türkiye'nin ortalama genişbant indirme hızı, yüzde 23,3 artışla 20.64 megabite yükselirken, Türkiye'nin ortalama indirme hızı ile 1 GB boyutundaki bir dosyayı indirmek 6 dakika 56 saniye sürüyor. Bu hızla Türkiye, dünya internet hız sıralamasında 100. sırada yer aldı.

EN HIZLI ÜLKE SİNGAPUR

Genişbant internet bağlantısında en hızlı üç ülke sırasıyla Singapur (195.88 Mbps), Hong Kong (173.54 Mbps) ve Güney Kore (144.99 Mbps) oldu. ABD 119.09 Mbps hızla listede 7. sırada yer alırken, Birleşik Krallık 61.02 Mbps'yle 41. sırada kendisine yer buldu.

Genişbant internette en düşük indirme hızının olduğu 3 ülke ise sırasıyla Moritanya (3,47 Mbps), Yemen (3,15 Mbps) ve Türkmenistan (2,14 Mbps) oldu.

MOBİL İNDİRME HIZINDA DA ARTIŞ VAR

Genişbant internetteki hız artışı, mobil indirme hızında da gözlemlendi. Geçen yılın haziran ayında 23.09 Mbps olan dünyanın ortalama mobil indirme hızı, bu yılın aynı döneminde yüzde 18,8 artış sağlayarak 27.44 Mbps'ye yükseldi.

Uzmanlar, Türkiye'nin hem genişbant hem de mobil internette dünya standartlarında ilerlemesi için altyapı çalışmalarını hızlandırması gerektiğini savunuyor.

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