Tekno 'on' 3.bölüm: ''Dünya'dan yüzlerce kilometre uzakta çekilen 10 selfie''

Yıllar boyunca uzayın derinliklerini keşfetmek için birçok görev yapıldı ve bu görevler sırasında astronotlar birçok kez uzay yürüyüşü gerçekleştirdi. Tekno 'on' serimizin üçüncü bölümünde Uluslararası Uzay İstasyonu'nda astronotlar tarafından çekilen 10 uzay selfie'sine göz atıyoruz.

1. RICKY ARNOLD - 2018

NASA astronotu Ricky Arnold, 14 Haziran 2018'de yaptığı bir uzay yürüyüşü sırasında harika bir fotoğraf çekti. Bu uzay yürüyüşü tam 6 saat 49 dakika sürdü.

2. NICK HAGUE - 2019





NASA astronotu Nick Hague, 29 Mart 2019 tarihinde, Dünya'dan 418 kilometre uzaklıkta yukarıdaki fotoğrafı çekti.

3. ANNIE MCCLAIN - 2019

Astronot Anne McClain 22 Mart 2019'da, 6 saat 39 dakika süren uzay yürüyüşü esnasında objektiflere poz verdi.

4. MARK VANDE HEI - 2018

Mark Vande Hei ve mürettebat Scott Tingle, 23 Ocak 2018'de, Uluslararası Uzay İstasyonu'nun Canadarm2 adlı robotik kolunda bakım yapmak. için uzay yürüyüşüne çıktı.

5. MIKE HOPKINS - 2013

NASA astronotu Mike Hopkins, 24 Aralık 2013'te Uluslararası Uzay İstasyonu'nun bozulmuş bir pompa modülünü değiştirmek için uzay yürüyüşünde.

6. SCOTT KELLY - 2015

45 numaralı seferin komutanı Scott Kelly, 28 Ekim 2015 tarihinde yapılan bir uzay yürüyüşü sırasında çekilen bu fotoğrafı #SpaceWalkSelfie etiketiyle sosyal medyadan paylaştı.

7. ALEXANDER GERST - 2014

Avrupa Uzay Ajansı astronotu ve Expedition 41 uçuş mühendisi Alexander Gerst, 7 Ekim 2014 tarihinde Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki çalışmaların sürdüğü bir ekstravehiküler aktivite (EVA) oturumu sırasında, kask vizörünün bir fotoğrafını göstermek için dijital bir fotoğraf makinesi kullandı.

8. RICKY ARNOLD - 2018

NASA astronotu Ricky Arnold, 16 Mayıs 2018'de Uluslararası Uzay İstasyonu'nda çeşitli bakımlar yapmak için uzay yürüyüşünde...

9. THOMAS PESQUET - 2017

Avrupa Uzay Ajansı astronotu Thomas Pesquet, Ocak 2017'de altı saatlik bir uzay yürüyüşü sırasında bu fotoğrafı çekti.

10. AKI HOSHIDE - 2012

Japon Astronot Aki Hoshide, 18 Eylül 2012'de Dünya'nın yörüngesine giren Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki çeşitli geliştirmelere yardımcı olurken bu fotoğrafı çekti.

Tekno 'on' serimizin üçüncü bölümünün sonuna geldik. Bir sonraki bölümde bambaşka 10 içerikle karşınızda olacağız. Aşağıdaki bağlantıdan Tekno 'on' serimizin birinci ve ikinci bölümlerine ulaşabilirsiniz.

Teknolojinin tarihine derin bir yolculuk yapmak isterseniz Teknoloji Tarihi serimizin tüm bölümlerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Uzayın bilinmeyenlerini merak eden değerli okuyucularımızı da şöyle alalım: