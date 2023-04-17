Depremden etkilenen üniversite öğrencilerine internet desteği YÖK'ün GSM operatörleriyle gerçekleştirdiği görüşme sonucu deprem bölgesindeki üniversite öğrencileri ile öğretim elemanlarına aylık 6 GB ücretsiz internet imkanı sağlandı.

AA

Asrın felaketini yaşayalı 70 günden fazla oldu.

50 bini aşkın vatandaşımızın can verdiği zorlu süreçte devletin tüm imkanlarının seferber edilmesiyle yaralar sarılmaya başlandı.

Depremden etkilenen üniversite öğrencilerine internet desteği

Son olarak Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) GSM operatörleri Türk Telekom, Turkcell ve Vodafone ile görüşmeleri sonucu deprem bölgesindeki yükseköğretim kurumlarının öğrencileri ve öğretim elemanları ile ailesi deprem bölgesinde olup da diğer illerdeki yükseköğretim kurumlarında okuyan öğrencilere uzaktan öğretimde kullanılmak üzere ücretsiz internet hakkı tanındı.

GSM operatörleri eğitim amaçlı kullanılmak üzere aylık 6 GB ücretsiz interneti öğrenci ve öğretim elemanlarının telefonlarına tanımladı.