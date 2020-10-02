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    DGS tercihlerinde son gün uyarısı

    Tercihlerin bugün saat 23.59'a kadar alınacağı anımsatıldı.
    • AA
    • 02.10.2020 - 09:50
    • Güncelleme : 02.10.2020 - 09:50
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    DGS tercihlerinde son gün uyarısı

    Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Dikey Geçiş Sınavı (DGS) kapsamında adaylara uyarıda bulundu.

    Adayların tercihlerinin alınma sürecinin bugün sona ereceği hatırlatıldı.

    TERCİHLER İÇİN SON GÜN

    ÖSYM'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, DGS için bugün son tercih günü olduğu, internet aracılığıyla tercihlerin saat 23.59'da sona ereceği kaydedildi.

    Tercih işlemleri "https://ais.osym.gov.tr/" adresinden yapılabilecek.

    DGS tercihlerinde son gün uyarısı #1

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