DGS tercihlerinde son gün uyarısı

Tercihlerin bugün saat 23.59'a kadar alınacağı anımsatıldı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Dikey Geçiş Sınavı (DGS) kapsamında adaylara uyarıda bulundu.

Adayların tercihlerinin alınma sürecinin bugün sona ereceği hatırlatıldı.

TERCİHLER İÇİN SON GÜN

ÖSYM'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, DGS için bugün son tercih günü olduğu, internet aracılığıyla tercihlerin saat 23.59'da sona ereceği kaydedildi.

Tercih işlemleri "https://ais.osym.gov.tr/" adresinden yapılabilecek.