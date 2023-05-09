Mahmut Özer: Deprem bölgesinden naklini aldıran 72 bin 89 öğrenci geri döndü Yaşanan deprem felaketinin etkilediği eğitim hayatında normale dönme süreci hızla ilerliyor. Yürütülen çalışmalarda öğrencilerin eğitimden yoksun kalmaması amaçlanıyor.

AA

Merkez üssü 7.7 ve 7.6 olan yıkıcı depremler bölgede 11 ili etkiledi.

Deprem nedeniyle eğitimi sürdürülebilmesi için öğrencilerin nakilleri başka illere aldırıldı.

Bu konumdaki öğrencilerden 72 bin 89'u ise okuluna geri döndü.

Mahmut Özer açıkladı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle naklini başka illere aldıran öğrencilerden 72 bin 89'unun okullarına döndüğünü bildirdi.

"Bölgede yaşamın normale dönmesinde okullarımızı kısa süre içinde açmamızın rolü oldu"

Özer, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, şu bilgiyi paylaştı: