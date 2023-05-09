Mahmut Özer: Deprem bölgesinden naklini aldıran 72 bin 89 öğrenci geri döndü

AA
Merkez üssü 7.7 ve 7.6 olan yıkıcı depremler bölgede 11 ili etkiledi.
Deprem nedeniyle eğitimi sürdürülebilmesi için öğrencilerin nakilleri başka illere aldırıldı.
Bu konumdaki öğrencilerden 72 bin 89'u ise okuluna geri döndü.
Mahmut Özer açıkladı
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle naklini başka illere aldıran öğrencilerden 72 bin 89'unun okullarına döndüğünü bildirdi.
"Bölgede yaşamın normale dönmesinde okullarımızı kısa süre içinde açmamızın rolü oldu"
Özer, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, şu bilgiyi paylaştı:
Deprem bölgesinde yaşamın normale dönmesinde okullarımızı kısa süre içinde açmamızın çok büyük rolü oldu. Afet bölgesinden farklı illere naklini aldıran öğrencilerimizin 72 bin 89'u bugün itibarıyla okullarına tekrar kavuştu. Tüm imkanlarımızla çocuklarımızın yanındayız.