MEB Bakanı Mahmut Özer, depremzede öğrencilerle buluştu Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Malatya'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek depremzede öğrencilere moral ziyaretinde bulundu.

DHA

Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremler 11 ilde büyük yıkıma neden oldu..

Üzerinden yaklaşık iki ay geçen ve 50 binin üzerinde can kaybının yaşandığı acı olayda, deprem bölgesinde artçı sarsıntılar yaşanmaya devam ediyor.

Öte yandan sahada, vatandaşların yaralarının sarılması ve depremin izlerinin ortadan kaldırılması için çalışmalar sürüyor.

Bu süreçte eğitimin de aksamaması adına Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavları ile Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlanan öğrenciler için de harekete geçildi.

Depremin vurduğu Hatay'ın İskenderun ilçesinde 8. ve 12. sınıf öğrencileri, Mehmetçik tarafından kurulan çadırlarda eğitim görmeye başladı.

Milli Eğitim Bakanlığınca yürütülen çalışma kapsamında ilçede 13 noktaya askerler tarafından Destekleme ve Yetiştirme Kurslarının verilmesi için çadırlar kuruldu.

Öğrenciler Bakan Özer'i türkülerle karşıladı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Malatya'da YKS'ye girecek depremzede öğrencilere moral ziyaretinde bulundu.

Bakan Özer, öğrenciler tarafından türkülerle karşılandı.

Ziyarette Bakan Özer'in yanı sıra, Vali Hulusi Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, 2'nci Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak, milletvekili Öznur Çalık, öğretmenler ve öğrenciler yer aldı. Kamp alanında yakılan ateşin etrafında öğretmenler ve öğrenciler türkü söylerken, Bakan Mahmut Özer de eşlik etti.

Daha sonra Bakan Özer, katılanların talep ve istekleri dinledi.

"Okullar açılsa bile kurslarımız devam edecek. Kaygı duyacağınız hiçbir konu yok"

Bakan Özer öğrencilere, "Bakanlık olarak sizlere desteklerimiz artacak, inşallah herhangi bir kaybınız olmadan istediğiniz bölümlere yerleşirsiniz. Okullar açılsa bile kurslarımız devam edecek. Kaygı duyacağınız hiçbir konu yok" dedi.

Bakan Özer, daha sonra çadırdan oluşturulan YKS Eğitim Kampı'nda incelemelerde bulundu.