Muş'ta AFAD gönüllülerine eğitim verildi

İHA

Muş Afet ve Acil Durum Yönetimi İl Müdürlüğü (AFAD), gönüllüler kapsamında harekete geçti.

AFAD gönüllüleri, muhtemel afetlerde hayat kurtarmak için zorlu eğitimler alıyor.

Bazı senaryolar üzerinde çalışma yapan gönüllüler, AFAD eğitmenleri eşliğinde halatla iniş yapma ve halatla karşıya güvenli geçme eğitimleri aldı.

Nehrin kıyısında kalan vatandaşa müdahale

Eğitimlerde gönüllülere, senaryo gereği nehrin karşı kıyısında mahsur kalan vatandaşlara müdahale yöntemleri öğretiliyor.

AFAD gönüllüleri; afet öncesinde, esnasında ve sonrasında ihtiyaç duyulan alanlarda yetiştirilen 16 gönüllünün, afetin her evresinde etkin şekilde çalışması sağlanıyor.

AFAD eğitimlerine katılarak arama kurtarma eğitimini aldığını söyleyen akademisyen Muhammed Burak Güler, burada aldıkları eğitimler sayesinde muhtemel afetlerde görev alabileceğini söyleyerek, şu cümleleri aktardı;

"Eğitimlerin çok verimli olduğunu düşünüyorum"

Geçtiğimiz yıllarda Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının başlattığı gönüllü projesi her gün daha fazla olgunlaşıyor. Şu anda aldığımız eğitim de aslında bu gönüllülere yönelik verilen programlı eğitimlerden biriydi. Bugün dik açı, halatla yukarı çekme, halatla aşağı indirme ve yatay olarak uygulanan kurtarma eğitimi aldık. Kurulan halatlarla yukarı çekildik, aşağı indirildik, yük çektik, yük indirdik ve personeli karşıdan karşıya geçirdik. Eğitimlerin çok verimli olduğunu düşünüyorum. AFAD bu anlamda bize donanımlı bir ekipman ve personel ile iyi bir destek veriyor. Burada aldığımız eğitimler sonucunda da arama kurtarma faaliyetlerinde inşallah zaman içerisinde daha etkin daha verimli yer olacağımıza inanıyorum.