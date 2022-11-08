- Haberler
- Eğitim Haberleri
- YDS/2 sınav sonuçları açıklandı! 2022-YDS/2 sınav sonucu sorgulama ekranı...
YDS/2 sınav sonuçları açıklandı! 2022-YDS/2 sınav sonucu sorgulama ekranı...
- 08.11.2022 - 10:32
- Güncelleme : 08.11.2022 - 10:40
YDS/2 sınavı 2022 yılı içerisindeki son Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı olmuştu. Adaylar Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde uygulanan YDS/2 sınav sonuçları için heyecanlı bir bekleyiş içerisindeydi.
Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı YDS/2 sonuçları ÖSYM tarafından bugün açıklandı. Adaylar uzun süredir sınav sonuçlarının açıklanmasını bekliyordu.
ÖSYM resmi internet sitesinden yaptığı açıklama ile sınav sonuçlarının açıklandığını duyurdu. ÖSYM'den yapılan açıklamada;
"23 Ekim 2022 tarihinde uygulanan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’na (2022-YDS/2) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınav sonuçlarını 08 Kasım 2022 tarihinde 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebilecektir." ifadelerine yer verildi.
YDS/2 sınavına giren adaylar sınav sonuçlarına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirler..