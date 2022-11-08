YDS/2 sınav sonuçları açıklandı! 2022-YDS/2 sınav sonucu sorgulama ekranı...

YDS/2 sınav sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığı merak uyandırdı. İşte ÖSYM tarafından yapılan açıklama..

YDS/2 sınavı 2022 yılı içerisindeki son Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı olmuştu. Adaylar Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde uygulanan YDS/2 sınav sonuçları için heyecanlı bir bekleyiş içerisindeydi.

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı YDS/2 sonuçları ÖSYM tarafından bugün açıklandı. Adaylar uzun süredir sınav sonuçlarının açıklanmasını bekliyordu.

ÖSYM resmi internet sitesinden yaptığı açıklama ile sınav sonuçlarının açıklandığını duyurdu. ÖSYM'den yapılan açıklamada;

"23 Ekim 2022 tarihinde uygulanan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’na (2022-YDS/2) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınav sonuçlarını 08 Kasım 2022 tarihinde 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebilecektir." ifadelerine yer verildi.

YDS/2 sınavına giren adaylar sınav sonuçlarına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirler..