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    YDS/2 sınav sonuçları açıklandı! 2022-YDS/2 sınav sonucu sorgulama ekranı...

    YDS/2 sınav sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığı merak uyandırdı. İşte ÖSYM tarafından yapılan açıklama..
    • 08.11.2022 - 10:32
    • Güncelleme : 08.11.2022 - 10:40
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    YDS/2 sınav sonuçları açıklandı! 2022-YDS/2 sınav sonucu sorgulama ekranı...

    YDS/2 sınavı 2022 yılı içerisindeki son Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı olmuştu. Adaylar Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde uygulanan YDS/2 sınav sonuçları için heyecanlı bir bekleyiş içerisindeydi.

    Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı YDS/2 sonuçları ÖSYM tarafından bugün açıklandı. Adaylar uzun süredir sınav sonuçlarının açıklanmasını bekliyordu.

    ÖSYM resmi internet sitesinden yaptığı açıklama ile sınav sonuçlarının açıklandığını duyurdu. ÖSYM'den yapılan açıklamada;

    "23 Ekim 2022 tarihinde uygulanan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’na (2022-YDS/2) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

    Adaylar, sınav sonuçlarını 08 Kasım 2022 tarihinde 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr  adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebilecektir." ifadelerine yer verildi.

    YDS/2 sınavına giren adaylar sınav sonuçlarına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirler..

    2022-YDS/2 Sınav Sonuçları


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