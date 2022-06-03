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    YÖK'te yeni atamalar

    Yükseköğretim Kurulunda 6 üyenin görevlerine son verilmesi ve 5 yeni üyenin seçilmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayınlandı.
    • 03.06.2022 - 04:41
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    YÖK'te yeni atamalar

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararlara göre, YÖK üyeleri Prof. Dr. Zeliha Koçak Tufan, H. Abdullah Kaya, Prof. Dr. Murat Tuncer, Prof. Dr. Mehmet Şişman, Prof. Dr. Hayati Develi ve Prof. Dr. Mustafa Çiçekler'in görevlerine son verildi.

    YÖK üyesi seçilenler

    YÖK üyeliklerine ise Prof. Dr. Cevahir Uzkurt, Prof. Dr. Halit Eyüp Özdemir, Prof. Dr. Ayşen Gürcan, Prof. Dr. Mürteza Bedir ve Prof. Dr. Haldun Göktaş seçildi.

    Söz konusu kararlar 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 6'ncı maddesinin 1/b bendi ve 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2, 3 ve 7'nci maddeleri gereğince verildi.

    YÖK te yeni atamalar #1


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