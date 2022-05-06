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    2 sigara şirketinden daha zam kararı

    2 sigara şirketinden daha zam kararı

    Philip Morris'in ardından Japan Tobacco International ve British American Tobacco da sigara ürünlerine zam yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 06.05.2022 - 07:27
    • Güncelleme : 06.05.2022 - 08:44
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    Philip Morris grubu, dünden geçerli olmak üzere fiyat artışına gitmişti.

    Şirket, paket başı 2 liralık zam yapmıştı.

    En ucuz sigara 25 lira 50 kuruş

    Güncel fiyatlara göre en ucuz sigara 25.50 TL'den, en pahalı sigara da 40 TL'den satışta.

    Yeni fiyatlar

    • Marl RO: 40.00 TL
    • Marl ED: 27.00 TL
    • Marl To: 28.00 TL
    • Marl: 29.00 TL
    • Parl: 29.50 TL
    • Parl MID: 28.50 TL
    • Mur: 27.00 TL
    • Mur Bl: 26.00 TL
    • Lk: 26.00 TL
    • Chst: 25.50 TL
    • LM: 25.50 TL

    (Sigara markalarının isimleri yasak dolayısıyla kısaltma olarak yazılmıştır)

    2 sigara grubu daha zam yaptı

    Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, 2 sigara grubunun daha zam yaptığını açıkladı.

    Zam sonrası yeni fiyat listesi şöyle:

    JTI fiyat listesi

    WNST SLE DRK BL & DE BL: 26 TL

    WNST SLE: 26 TL

    WNST DRK BL & DE BL: 26 TL

    WNST: 27 TL

    WNST XSE BLA & GR: 28 TL

    CML SLE: 25,5 TL

    CML: 26 TL

    LD: 25,5 TL

    MON CAR: 25,5 TL

    BAT fiyat listesi

    KNT DRK BL, DRK BL LNG, SWT: 26 TL

    KNT D-RNG 26 TL

    KNT BL, GRY, WHT: 27 TL

    KNT SLM BLA,GRY: 29 TL

    ROT: 25,5 TL

    TKL 2000: 25,5 TL

    TKL 2001: 25,5 TL

    VIC: 26 TL

    PAL M: 26 TL

    SAM: 26 TL

    MAL: 26 TL

    2 sigara şirketinden daha zam kararı #1


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