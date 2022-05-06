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- 2 sigara şirketinden daha zam kararı
2 sigara şirketinden daha zam kararı
- Haber Merkezi
- 06.05.2022 - 07:27
- Güncelleme : 06.05.2022 - 08:44
Philip Morris grubu, dünden geçerli olmak üzere fiyat artışına gitmişti.
Şirket, paket başı 2 liralık zam yapmıştı.
En ucuz sigara 25 lira 50 kuruş
Güncel fiyatlara göre en ucuz sigara 25.50 TL'den, en pahalı sigara da 40 TL'den satışta.
Yeni fiyatlar
- Marl RO: 40.00 TL
- Marl ED: 27.00 TL
- Marl To: 28.00 TL
- Marl: 29.00 TL
- Parl: 29.50 TL
- Parl MID: 28.50 TL
- Mur: 27.00 TL
- Mur Bl: 26.00 TL
- Lk: 26.00 TL
- Chst: 25.50 TL
- LM: 25.50 TL
(Sigara markalarının isimleri yasak dolayısıyla kısaltma olarak yazılmıştır)
2 sigara grubu daha zam yaptı
Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, 2 sigara grubunun daha zam yaptığını açıkladı.
Zam sonrası yeni fiyat listesi şöyle:
JTI fiyat listesi
WNST SLE DRK BL & DE BL: 26 TL
WNST SLE: 26 TL
WNST DRK BL & DE BL: 26 TL
WNST: 27 TL
WNST XSE BLA & GR: 28 TL
CML SLE: 25,5 TL
CML: 26 TL
LD: 25,5 TL
MON CAR: 25,5 TL
BAT fiyat listesi
KNT DRK BL, DRK BL LNG, SWT: 26 TL
KNT D-RNG 26 TL
KNT BL, GRY, WHT: 27 TL
KNT SLM BLA,GRY: 29 TL
ROT: 25,5 TL
TKL 2000: 25,5 TL
TKL 2001: 25,5 TL
VIC: 26 TL
PAL M: 26 TL
SAM: 26 TL
MAL: 26 TL