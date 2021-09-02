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Borsa İstanbul güne yatay başladı

Borsa İstanbul güne yatay başladı

Borsa İstanbul açılışta BIST 100 endeksi güne önceki kapanışa göre 0,72 puan ve yüzde 0,05 artışla 1.474,85 puandan başlangıç yaptı.