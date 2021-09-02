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Borsa İstanbul güne yatay başladı
Borsa İstanbul açılışta BIST 100 endeksi güne önceki kapanışa göre 0,72 puan ve yüzde 0,05 artışla 1.474,85 puandan başlangıç yaptı.
- AA
- 02.09.2021 - 11:01
Borsa İstanbul'da Bankacılık endeksi yüzde 0,06 ve holding endeksi yüzde 0,18 artış kaydetti.
EN FAZLA KAZANDIRAN SEKTÖR ENDEKSİ TURİZM OLDU
Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,64 ile turizm, en çok kaybettiren yüzde 0,42 ile inşaat oldu.
BÜYÜME VERİSİ SONRASI BORSA ALICILI SEYİR İZLEDİ
BIST 100 endeksi, dün açıklanan büyüme verisinin ardından alıcılı seyrini sürdürdü ve günü yüzde 0,14 değer kazanarak 1.474,13 puandan tamamladı.
DESTEK VE DİRENÇ KONUMU
Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.490 puanın direnç, 1.455 seviyesinin destek konumunda olduğunu bildirdi.