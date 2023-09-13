AB, Rusya'ya karşı yaptırımların süresini 6 ay uzattı AB, bugüne kadar Rusya'ya savaş nedeni ile 11 yaptırım paketi uyguladı ve bugün yaptırımlarını süresinin 15 Mart 2024'e kadar uzatıldığını ilan etti.

AA

Ukrayna ile savaş halinde olan Rusya, Avrupa kıtası üzerinde bir tehdit olarak algılandığı için maddi ve manevi yaptırımlara maruz kalıyor.

Rusya'ya yönelik olarak ticaret, finans, petrol ve kömür de dahil enerji, sanayi, teknoloji, ulaşım, çift kullanımlı ve lüks ürünler ile altını da içeren geniş yelpazeye yayılmış kısıtlamalar uygulandı.

Avrupa Birliği (AB), bu kapsamda Rus kişi ve kuruluşlara yönelik uyguladığı yaptırımları 6 ay uzatma kararı aldı.

AB Konseyi'nden yapılan açıklamada, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini tehdit edenleri hedef alan bireysel kısıtlayıcı tedbirlerin 6 ay daha uzatılmasına karar verildiği bildirildi.

Yaptırımlar 1.800 kişi ve kurulaşa yönelik uygulanıyor

Yaklaşık 1.800 kişi ve kurulaşa yönelik seyahat yasağı, mal varlığı dondurulması, fon veya ekonomik kaynak aktarım yasağı içeren yaptırımların 15 Mart 2024'e kadar uzatıldığına işaret edilen açıklamada, bu yaptırımların çoğunun Ukrayna'daki savaş nedeniyle alındığı anımsatıldı.

Konsey'den yapılan açıklamada 4 kişinin ise listeden çıkarıldığı kaydedildi.

Bu kişi ve kuruluşların çoğu, Rusya'nın 24 Şubat 2022'de Ukrayna'ya saldırı başlatması sonrasında yaptırım listesine alınmıştı.

Rusya'ya yönelik 11 yaptırım paketi uygulandı

AB, savaş nedeniyle şimdiye kadar, Rusya'ya yönelik 11 yaptırım paketini hayata geçirdi.

Bu çerçevede, Rusya'ya yönelik ticaret, finans, petrol ve kömür de dahil enerji, sanayi, teknoloji, ulaşım, çift kullanımlı ve lüks ürünler ile altını da içeren geniş yelpazeye yayılmış kısıtlamalar uygulandı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)