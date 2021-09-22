ABD SEC Başkanı kripto para birimlerinin uzun süre geçerli olacağını düşünmüyor

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu Başkanı Gary Gensler, kripto para birimlerinin uzun süre geçerli olacağını düşünmediğini ifade etti.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) Başkanı Gary Gensler, kripto para birimleri için uzun vadeli bir uygulanabilirlik görmediğini belirterek, yatırımcıları korumanın önemini vurguladı.

Gensler, Washington Post gazetesi tarafından düzenlenen etkinlikte, kripto para piyasasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

SEC Başkanı Gensler'in konuşmasının ardında kripto paralar düşüşe geçti.

"KRİPTO PARA BİRİMLERİ, SON DERECE SPEKÜLATİF BİR VARLIK SINIFI"

Kripto para birimlerini "son derece spekülatif bir varlık sınıfı" olarak tanımlayan Gensler, merkez bankalarını ödeme sistemlerinin nasıl sağlanacağını yeniden düşünmeye zorladığını anlattı.

"YATIRIMCI VE TÜKETİCİLERİN KORUNMASI GEREKİYOR"

Gensler, yatırımcıların ve tüketicilerin korunması gerektiğini vurgulayarak, "5 veya 6 bin özel para biçimi için uzun vadeli bir uygulanabilirlik olduğunu düşünmüyorum. Tarih bize aksini söylüyor. Bunun etrafında bir yatırımcı koruma rejimi olmasının faydalı olduğunu düşünüyorum." dedi.