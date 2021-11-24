ABD'de bankaların kripto para faaliyetleri için izin alması gerekecek

ABD'nin kripto paralarla ilgili temkinli hareket etmesi, bankaların yaptıkları işlemler için izin almasına dayandı.

ABD Para Birimi Denetleme Ofisi (OCC), bankaların kripto para birimini içeren belirli faaliyetlerde bulunmadan önce yazılı izin almaları gerekeceğini bildirdi.

BANKALARIN UYGUN RİSK YÖNETİM SİSTEMLERİNE SAHİP OLDUKLARINI GÖSTERMELERİ GEREKİYOR

Yapılan açıklamada, bankaların, müşterilerin kripto varlıklar için saklama hizmetleri sağlama gibi faaliyetlerde bulunmadan önce uygun risk yönetim sistemlerine ve kontrollerine sahip olduklarını gösterebilmeleri gerektiği aktarıldı.

YAZILI İZİN ŞARTI VAR

Açıklamada, bankaların belirli kripto para, dağıtık defter (distributed ledger) ve sabitkoin (stablecoin) faaliyetlerinde bulunmadan önce denetim makamlarına bu niyetlerini bildirmeleri ve yazılı izin almaları gerekeceği kaydedildi.

ABD KRİPTO PARAYA TEMKİNLİ YAKLAŞMAYA DEVAM EDİYOR

ABD Merkez Bankası (Fed), Federal Mevduat Sigorta Kurumu ve OCC, salı günü, kripto varlıklarla ilgili gelecekteki çalışmaların yol haritasını sunan ortak bir açıklama da yayınlamıştı. Düzenleyici kurumların ortak açıklamasında, gelecek yıl bankaların kripto para piyasasında hangi faaliyetlerine yasal olarak izin verileceğine daha fazla açıklık getirilmesinin planlandığı kaydedilmişti.