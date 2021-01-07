AB'de perakende satışlar kasımda sert düştü

Avrupa Birliği'nde perakende satışlarda, koronavirüs tedbirlerinin uygulandığı kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 5'lik düşüş yaşandı.

Koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler ekonomi dünyasındaki alışkanlıkları değiştirdi, rakamlarda sert düşüşlerin yaşanmasına neden oldu.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin kasım ayı perakende satış verilerini yayınladı.

AB'de perakende satışlar, kasımda bir önceki aya kıyasla yüzde 5, 2019'un aynı dönemine göre de yüzde 2 düştü.

EURO BÖLGESİ PERAKENDE SATIŞLARI DA AZALDI

Eurostat verilerine göre, 19 üyeli Euro Bölgesi'nde perakende satışlar kasım ayında ekim ayına kıyasla yüzde 6,1, geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 2,9 azaldı.

EN YÜKSEK ARTIŞ HOLLANDA'DA GERÇEKLEŞTİ

AB ülkeleri arasında kasımda bir önceki aya kıyasla perakende satışlarda en yüksek artış yüzde 2,6 ile Hollanda, yüzde 2,5 ile Hırvatistan ve yüzde 1,9 ile Almanya'da gerçekleşti.

EN BÜYÜK DÜŞÜŞ FRANSA'DA YAŞANDI

Perakende satışlarda en sert düşüş ise yüzde 18 ile Fransa, yüzde 15,9 ile Belçika ve yüzde 9,9 ile de Avusturya'da belirlendi.