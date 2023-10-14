AFAD: Kahramanmaraş depreminde 337 bin 204 haneye kira yardımı yapıldı Afetlerde riskleri en düşük seviyeye getirmek için hazırlanan proje ve yatırımlara ait bilgi paylaşıldı. Kahramanmaraş depremi özelindeki çalışmalara verilen destek gözler önüne serildi.

ensonhaber.com

Türkiye Afet Risklerinin Azaltılması Platformu'nun ikinci toplantısı "Risk Yönetişimini Güçlendirmek" başlığıyla gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığı'na bağlı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Başkanı Okay Memiş, Ulusal Deprem Gözlem Ağı'nda işletilen deprem ölçer istasyonlarının sayısının 1.145'e yükseldiğini duyurdu.

"Afet risklerini dikkate almadan yapılan her yatırım bir kayıp"

Okay Memiş, toplantıda şöyle konuştu:

Afet risklerini dikkate almadan yapılan her yatırım potansiyel bir kayıptır. Birleşmiş Milletler'in hesaplamalarına göre, afet öncesinde risk azaltmaya yapılan 1 birimlik yatırım ile en az 15 birimlik zararın önüne geçilebilmektedir.

"Risk azaltmayı her düzeyde yaygınlaştırmayı hedefliyoruz"

Afetlerde riskleri en düşük seviyeye getirmek için hazırlanan projelere ilişkin konuşan Memiş, şu bilgileri paylaştı:

Bütünleşik Afet Yönetimi sürecinde uluslararası afet risk azaltma politika belgelerini gözeterek risk azaltmayı her düzeyde yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. Ulusal düzeyde (TARAP) 'Türkiye Afet Risk Azaltma Platformu'nu, yerel düzeyde de (İRAP) 'İl Afet Risk Azaltma Planı'nı uygulamaya aldık.

25 bin adet deprem çözümü

2023'te 65 binden fazla depremin çözümünün yapıldığı bilgisini veren Memiş, AFAD'ın yılda ortalama 25 bin adet deprem çözümü yaptığını aktardı.

"Kahramanmaraş'ta 366 farklı noktada, 192 bin 992 konteyner kurulumu tamamlandı"

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgede çalışmaların ivedilikle yapıldığını söyleyen Memiş'in bu konudaki değerlendirmesi ise şöyle:

366 farklı noktada, 192 bin 992 konteyner kurulumu tamamlandı. 599 bin 985 afetzede vatandaşımızı konteyner kentlerimizde misafir ediyoruz. 337 bin 204 haneye kira yardımı yapıldı. 2 milyon 272 bin 628 bina, 6 milyon 183 bin 25 bağımsız bölümde hasar tespit çalışmaları yapıldı. Acil yıkılacak ve yıkık binaların tamamında enkazlar kaldırıldı.

42 bin 46 konut, yıl sonunda teslim ediliyor