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Ar-Ge için 2023'te bütçeden 18,6 milyar lira harcanacak

Ar-Ge için 2023'te bütçeden 18,6 milyar lira harcanacak

Gelecek yıl bütçeden, Ar-Ge çalışmalarına yenilik kabiliyetinin güçlendirilmesi için 18 milyar 589 milyon lira kaynak ayrıldığı bildirildi.