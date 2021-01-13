Avrupa Merkez Bankası: Dijital bir euromuz olacak

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, ECB'nin olası "dijital euro" ihracına yönelik kamuoyu görüşü alındığını aktardı.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, "Geleceği Yeniden Düşünmek" temalı çevrim içi konferansta, ECB'nin Euro Bölgesi'ndeki ekonomik büyüme için son öngörülerinin, hâlâ çok açık bir şekilde "makul" olduğuna vurgu yaptı. Lagarde; ECB, dijital euro için çalışmalara başladığına vurgu yaptı.

BU YIL İÇİN ÖNGÖRÜLEN BÜYÜME GEÇERLİLİĞİNİ KORUYOR

Lagarde, ABD seçimleri, Brexit'te AB ile bir ticaret anlaşması yapılması, koronavirüs aşılarının onayı ve uygulanmaya başlanması da dahil daha önce ekonomik görünümü gölgeleyen belirsizliklerin çoğunun artık ortadan kalktığına işaret ederek, bu yıl için öngörülen yüzde 3,9'luk GSYH artışının bugün hâlâ geçerli olduğunu kaydetti.

“MARTTAN SONRA KISITLAMALARA DEVAM ETMEK ENDİŞE VERİCİ OLUR”

ECB'nin, en son Aralık 2020'de yayınlanan ekonomik görünüm raporunda, koronavirüse karşı kısıtlamaların bu yılın ilk çeyreğinin sonuna kadar süreceğini öngördüğünü bildiren Lagarde, "Marttan sonra üye devletlerin kısıtlamalara devam etmeleri gerekirse bu endişe verici olur." dedi.

"BİTCOİN, BAZI KINANMASI GEREKEN FAALİYETLERİ KOLAYLAŞTIRIYOR"

Son haftalarda değerini hızlı bir şekilde artıran dijital para birimi Bitcoin konusuna de değinen Lagarde, "Bitcoin spekülatif bir varlık." ifadesini kullandı. Lagarde, Bitcoin'in bazı kınanması gereken faaliyetleri kolaylaştırdığını savundu.

Bitcoin için düzenleyiciye ihtiyaç olduğunu dile getiren Lagarde, dijital para birimi konusundaki düzenlemelerin küresel ölçekte kabul görmesi gerektiğini söyledi.

“İHRACININ 5 YILDAN FAZLA SÜRMEYECEĞİNİ UMUYORUM”

ECB'nin olası "dijital euro" ihracına yönelik kamuoyu görüşü alınmasının tamamlandığını bildiren Lagarde, "Dijital bir euromuz olacak. Bunun ihracının 5 yıldan fazla sürmeyeceğini umuyorum. Bizim için bunun mantıklı bir tercih olduğundan emin olmak biraz zaman alacak." diye konuştu.

ÖDEMELERİN GİZLİLİĞİ TALEBİ

ECB'den yapılan açıklamada da "dijital euro" ihracına yönelik 12 Ekim’de başlatılan çevrim içi ankete 8 bin yanıt geldiği belirtilerek, anket verilerinin öncü analizlerinde, "ödemelerin gizliliğinin" potansiyel bir dijital euronun talep edilen özellikleri arasında yüzde 41 ile en yüksek sırada yer aldığı, bunu yüzde 17 ile "güvenlik" ve yüzde 10 ile "Avrupa çapında erişim talebinin" izlediği kaydedildi.