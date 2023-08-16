Benzine zam geldi Bugünden itibaren geçerli olmak üzere yapılan 1 lira 55 kuruşluk zam sonrası benzinin litresi ise ortalama 37.71 liraya yükseldi..

ensonhaber.com

Brent petrol ve KDV ile ÖTV zammının etkileri sürüyor. Gelen zamlardan ise en fazla akaryakıt sektörü etkileniyor.

Sürücüler tarafından yakından takip edilen fiyatlar, hafta boyunca sık sık değişikliğe uğruyor.

Art arda gelen zamlara bir yenisi daha eklendi..

En son 11 Ağustos Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere motorin grubuna 1,80 TL'lik zam gelmişti.

Şimdi ise gözlerin çevrildiği benzinde fiyat değişikliği yapıldı.

Benzine zam geldi

Buna göre; bugünden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 55 kuruş zam geldi.

Motorin grubunda ise yeni bir değişiklik bulunmuyor.

Güncel akaryakıt fiyatları;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 38.34 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 37.71 liradan satılıyor.