Bir haftada 1,76'lık düşüş kaydetti! KKM'de toplam mevduat 2,46 trilyon liraya geriledi BDDK'nın verilerine göre, Kur Korumalı Mevduat’tan çıkışlar iki haftanın zirvesinde gerçekleşerek, hesap toplamı 2,5 trilyon liranın altına indi.

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Kur Korumalı Mevduat'tan (KKM) çıkış amaçlanıyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) son aldığı kararla 1 Ocak'tan itibaren TL dönüşümlü kur korumalı mevduat açılmıyor ancak daha önce açılan hesaplar vade sonuna kadar devam ediyor.

Döviz dönüşümlü KKM'de ise yeni hesap açılışları ve vade sonunda yenileme devam ediyor.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) haftalık bülteninde KKM'nin son durumu da aktarıldı.

KKM'de TL mevduat hesabı, 1 haftada yüzde 1,76 azaldı

Buna göre, kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 26 Ocak haftasında yüzde 1,76'lık düşüş kaydetti.

Kur korumalı mevduat toplamından net çıkış 44,1 milyar lira oldu.

KKM'de toplam mevduat 2,46 trilyon lira

KKM'de toplam mevduat 2,46 trilyon lira olarak kaydedildi.



"KKM'den piyasaları bozmadan çıkacağız"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek dün İstanbul Sanayi Odası'daki (İSO) toplantıda KKM'den çıkışın amaçlandığını şu sözlerle aktarmıştı: