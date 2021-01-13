Bitcoin yüzde 4,09 geriledi

Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin, yükselişinin ardından 33 bin dolar düzeyine kadar indi.

Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin, hafta sonu ulaştığı 41 bin 946 dolarlık yeni zirveden, ABD tahvillerindeki hızı artışın da etkisiyle yeniden 33 bin dolar düzeyine kadar geriledi.

TOPLAM PİYASA HACMİNDE KAYIP YAŞANDI

Bitcoin, son 24 saatte yüzde 4,09 düşüşle 33 bin 250 dolara gerilerken, birimin haftalık kazancı da yüzde 1,46 düzeyine kadar eridi. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de 659 milyar dolardan, yaklaşık 38 milyar dolarlık düşüşle 621 milyar dolara indi.

Kripto para piyasalarında toplam hacim yaklaşık 49 milyar dolarlık düşüşle 910 milyar 170 milyon dolara kadar geriledi. Piyasalarda 24 saatlik işlem hacmi ise yaklaşık 72 milyar dolarlık düşüşle 155 milyar dolara geriledi.

TOPLAM PİYASANIN YÜZDE 68,4'ÜNÜ BITCOIN OLUŞTURUYOR

Toplam 8 bin 247 kripto para biriminin işlem gördüğü 33 bin 938 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 68,4'ünü Bitcoin oluşturuyordu.

Bittrt Araştırma Müdürü Helin Çelik, "Biden teşvik paketleriyle geliyor" başlıklı analizinde, ABD Başkanlığı’nı devralacak olan Joe Biden yönetiminin ekonomiye trilyonlarca dolar para sokmayı planladığına işaret ederek, şöyle dedi:

ABD TEŞVİKLERİNİN KRİPTO PARADA KULLANILMASI OLASILIĞI

"Biden, meclise, 2 bin dolarlık teşvik ödemesi yapmayı teklif etti. Verilecek olan teşvik paketinin bir kısmı ise yatırımcı tarafından geçmişte olduğu gibi kripto para piyasasında kullanılabilir."

"İLGİ ETHEREUM'A KAYABİLİR"

Önde gelen küresel makro yatırımcı Dan Tapiero, Ethereum'un, kurumsal yatırımcıların piyasa değeri bazında ikinci en büyük kripto varlığına gözlerini dikmesiyle yükselmeye hazır olduğunu söyledi. Tapiero, ekonomik manzara değişmeye devam ettikçe Ethereum'un kurumsal yatırımcılardan daha fazla ilgi göreceğini söylüyor.

Coinkolik'in haberine göre, Tether CTO’su Paolo Ardoino, "Tether karşılığında para tutuluyor. 2021 yılı için şeffaflığı arttırmayı hedefliyoruz. Güçlü KYC ve AML sunacağız. 15 Ocak’ta işler olduğu gibi devam edecek. Tether ve Bitfinex, NYAG’dan gelen taleplere yanıt olarak 2 milyon 500 binde fazla belge sayfası üretti. Tartışmalar iyi ilerliyor. 15 Ocak’tan sonra işler her zamanki gibi devam edecek." diye ekledi.