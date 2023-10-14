Cevdet Yılmaz: İklim değişikliği, tarım ve hayvancılığın önemini artırdı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Van temasları sırasında iş insanları ile bir toplantı gerçekleştirerek bölgede yapılan çalışmalara değindi.

AA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Van'da iş insanlarıyla bir araya geldi. Yılmaz, toplantıda Van'ın ekonomik görünümünü aktararak, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına ilişkin de mesajlar verdi.

Van'da 2011'de ciddi bir deprem yaşandığını ve depremden sonra yoğun gayretle yaraların sarıldığını belirten Yılmaz, Van'ın ekonomi, nüfus gibi her alanda eskisinden daha güçlü hale geldiğini vurguladı.

Yılmaz, Van'ın Türkiye'de 81 il arasında en fazla kamu yatırımlarından pay alan dokuzuncu il konumunda olmasının önemine değindi.

"Hayvancılık bölgemizin en temel sektörü"

Van'ın kamu yatırımları açısından en ayrıcalıklı illerden biri olduğunu ifade eden Yılmaz, şunları kaydetti:

Van, Türkiye'de 81 il arasında en fazla kamu yatırımlarından pay alan dokuzuncu il konumunda. Bu, gerçekten önemli bir değer. Altyapıyla ilgili çok önemli gelişmeler sağlandı. Şehir altyapıları daha farklı noktaya geldi. Biyolojik arıtma tesislerinden elektrik üretilen, katı katı atık depolama tesislerine varıncaya kadar yeni projeler de gündemde. Bir taraftan da sanayide önemli gelişmeler var. 2 organize sanayi bölgemiz var. Hayvancılık bu bölgemizin en temel sektörü. Tarım, gıda stratejik bir sektör. Bunun için de Van, hayvancılıkta özel bir konuma sahip. Modası hiçbir zaman geçmeyecek bir sektör. Pandemiyle bunu bir kez daha gördük. Yine Rusya savaşında, jeopolitik gerilimlerde bunu görüyoruz."

"İklim değişikliği, tarım ve hayvancılığı çok daha önemli hale getirdi"

İklim değişikliği, tüketim kalıplarının değişmesi gibi durumların tarım ve hayvancılığı çok daha önemli hale getirdiğine değinen Yılmaz, şöyle konuştu:

Her ülke bu konuda daha yeterli hale gelmek için çaba sarf ediyor. Bir taraftan da halkımızın daha ucuz, daha sağlıklı gıdaya erişmesi için tarım ve hayvancılık çok önemli bir yere sahip. Van'da özellikle hayvancılık konusu ön plana çıkıyor. Küçükbaş hayvancılık. Geçmişte 7-8 milyonlara ulaşan rakam bugün 3,5 milyon civarında. Ama son yıllarda belli bir artış trendi de girmiş durumda. Özellikle uygun krediyle ailelere 100 baş koyun dağıtma projesini çok önemli görüyorum. Sadece sayıyı artırmak bakımından değil belli bir ölçekte verimli bir hayvancılık gerçekleştirme anlamında da çok kıymetli.

"Turizm bölge için çok önemli"

Yılmaz, son 21 yılda Van'a 95,6 milyar liralık yatırım ve harcama yapıldığını, kentin daha da gelişmesi için önemli adımlar atmaya devam edeceklerini aktardı. Bu yıl 800 bin turistin Kapıköy Sınır Kapısı'nı kullanarak Van'a geldiğini belirten Yılmaz, şöyle devam etti:

Turizm bir bölge için çok kıymetli. Van'ımızın, esnafımızın ve konaklama tesisi sahiplerinin, diğer iş dünyasının bundan mutlaka istifade ettiğini düşünüyorum. Yine Kapıköy'ün ağır araçlar için, tırlar için de trafiğe açılması yönünde İran'la yürüttüğümüz geçmişten bugüne çalışmaların çok önemli olduğunun altını bir kez daha çizmek isterim. Her fırsatta bunu muhataplarımızla konuşmamız lazım. Bizim tarafta yolları yaptık. Kapıda da belli çalışmalar yaptık ama İran tarafında yol iyileştirme problemimiz var. Onu da halledebilirsek hem İran hem Türkiye için hem de tüm bölge için çok kıymetli olacak. Bütün Doğu Anadolu'nun gelişmesinde bu güzergah ve buradaki ticaret son derece önemli. Aynı zamanda Doğu Karadeniz için de önemli.

İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları

İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına da değinen Yılmaz, bölgede birtakım gerilimlerin, endişe verici hadiselerin yaşandığını ifade etti. Bu konuda yaşadıkları üzüntüyü dile getiren Yılmaz, şunları kaydetti:

Özellikle Filistinli kardeşlerimizle ilgili yaşananlar, işgal edilmiş bölgelerdeki hadiseler hepimiz için son derece üzüntü verici. Bunun da en kısa sürede ortadan kalkmasını temenni ediyorum. Bir taraftan bu gerilime, ateşe, benzinle yaklaşanlar, gerilimi tırmandıranlar ve tek yönlü yaklaşanlar var. Bir taraftan da bölgenin en tecrübeli ve dirayetli lideri olarak Sayın Cumhurbaşkanı'mızın basiretli bir yaklaşımı var. Gerilimi düşürmeye ve insani olarak o hadiseye bakmaya dönük, diplomasinin yine tüm kanallarını devreye sokarak barış, huzur sağlamaya dönük yaklaşımı var. İnşallah bu galip gelecektir. Uzun vadedeyse buradaki sorunun çözümü çok açık ve nettir; 67 sınırlarına çekilmesi İsrail'in ve iki devletli bir yapının oluşması. Başkenti Kudüs olan, Doğu Kudüs olan Filistin Devleti'nin kendi ayakları üstünde durur bir şekilde hayata geçmesi bu işin köklü çözümüdür. Ümit ediyoruz ki aklıselimle bu yönde ilerlenir.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)