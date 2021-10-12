Çeyreği olan yaşadı! Altın fiyatları 11 Ekim 2021: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?

Çeyreği olan yaşadı! Altın fiyatları 11 Ekim 2021: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?

Altın piyasasını takip eden vatandaşlar, son dakika altın fiyatlarını yakından takip ediyor. Peki 11 Ekim Salı gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar? Altın yükselişte mi düşüşte mi? İşte detaylar...

Altın fiyatlarındaki anlık rakamlar ve değişimler, yakından takip ediliyor.

Güncel piyasalarda altın fiyatları ani bir yükselişe geçerken gram altının fiyatı 509 lira sınırından, çeyrek altın ise yeni bir rekor kırarak 839 liradan işlem görüyor.

Yarım, tam ve cumhuriyet altını ise gram altına paralel hareket ediyor. "Altın ne kadar oldu? Çeyrek, gram, yarım altın ne kadar?" soruları araştırılmaya başlandı.

Anlık olarak değişebilen altın fiyatları arama motorlarında sorgulanıyor.

İşte 11 Ekim 2021 Salı günü güncel altın fiyatları..

11 EKİM 2021 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN

ALIŞ: 509,70

SATIŞ: 509,80

ALTIN ONS

ALIŞ: 1.757,34

SATIŞ: 1.757,67

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 826,00

SATIŞ: 839,00

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.297,00

SATIŞ: 3.342,00

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.650,00

SATIŞ: 1.677,00

REŞAT ALTIN

ALIŞ: 3.329,47

SATIŞ: 3.374,95

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 461,83

SATIŞ: 465,24