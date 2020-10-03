Denetimler sonucu vergi kaçakçılarına, 2019'da 48 milyon lira ceza

Gelir İdaresi Başkanlığı, geçen yıl konaklama ve alkollü eğlence sektörüne yönelik 46 bin 703 mükellefi denetledi ve kanunu aykırı durumları tespit ederek toplam 47 milyon 899 bin 306 lira ceza kesti.

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın geçen yıl konaklama ve alkollü eğlence sektörüne yönelik olarak gerçekleştirdiği denetimler, 47 milyon 899 bin 306 lira ceza vermesi ile sonuçlandı.

VERGİ KAÇAKÇILARINA GÖZ AÇTIRILMADI

Bölgesel geziler ve ekstrem aktiviteler sektörüne yönelik yapılan denetimlerde, 1.024 mükellef nezdinde 793 cezalı tutanak düzenlendi, 839 bin 935 lira ceza kesilmesi uygun bulundu.

Sağlıklı yaşam ve kişisel bakım hizmeti sektörüne yönelik denetimlerde de 8 bin 201 mükellef nezdinde 3 bin 629 cezalı tutanak düzenlendi. Bu kapsamda kesilen ceza tutarı, 2 milyon 983 bin 550 lira oldu.

Öte yandan Adana, Gaziantep, Hatay, İstanbul, Mersin, Şanlıurfa ve Kilis'te faaliyette bulunan yabancı uyruklu mükellefler için de 10 günlük denetim çalışmaları sonucunda, 14 bin 796 mükellef nezdinde 2 milyon 242 bin 810 liralık cezaya karşılık gelen 3 bin 112 tutanak düzenlendi.

AKARYAKIT İSTASYONLARINA 7 MİLYON LİRADAN FAZLA CEZA KESİLDİ

Akaryakıt istasyonlarındaki pompalara bağlı ödeme kaydedici cihazlara yönelik de denetimler yapıldı. Bu çerçevede ülke çapındaki akaryakıt istasyonları nezdinde 39 bin 373 denetim yapıldı ve 7 milyon 443 bin 720 lira ceza uygulandı.

BANDROLLÜ ÜRÜN DENETİMLERİ DEVAM EDİYOR

Geçen yıl bandrollü ürünlere yönelik mükellefler nezdinde yapılan denetim sayısı 62 bin 110'u oldu.

Denetlenen alkol ve tütün ürünü sayısı 22 milyon 765 bin 166 olurken, bu dönemde savcılığa bildirilen mükellef sayısı 5 bin 619 olarak gerçekleşti. Kesilen özel usulsüzlük cezası tutarı ise 4 milyon 382 bin 701 lira oldu. Savcılığa bildirilen alkollü içkilerin 22 bin 881'inin bandrolsüz, 414 bin 51'inin taklit bandrol olduğu görülürken, 6 bin 924'ünde ise niteliğine uygun olmayan yanıltıcı bandrol bulunduğu tespit edildi.

TÜTÜN ÜRÜNLERİNİN BANDROLLERİNDE UYGUNSUZLUKLAR TESPİT EDİLDİ

Tütün ürünlerinin de 1 milyon 735 bin 963'inin bandrolsüz, 5 bin 731'inin taklit bandrollü, 3 bin 262'sinin yanıltıcı bandrollü olduğu kayıtlara geçti.