Doğu Karadeniz'den yapılan kimyevi madde ihracatı büyüdü

Doğu Karadeniz Bölgesi'nden ocak-ağustos döneminde 74 ülkeye 31 bin 603 ton kimyevi madde ve mamulleri ihraç edilerek, 22 milyon 828 bin 960 dolar gelir sağlandı.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB), ilk 8 aylık verilerini yayınladı. Bu yıl gerçekleştirilen ihracat, geçen yıla göre miktar bazında yüzde 52,71, değer bazında ise yüzde 30,32 arttı. Söz konusu dönemde Gürcistan, Almanya ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), en fazla dış satım yapılan ülkeler oldu.

EN BÜYÜK ALIMI 9 MİLYON 245 BİN DOLARLA GÜRCİSTAN YAPTI

Ocak-ağustos döneminde Gürcistan'a 9 milyon 245 bin 884, Almanya'ya 2 milyon 834 bin 990, KKTC'ye ise 1 milyon 793 bin 463 dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

EN AZ İHRACAT YAPILAN ÜLKELER

Doğu Karadeniz Bölges'inden ocak-ağustos döneminde en az ihracat yapılan ülkeler Bahreyn, Hırvatistan ve Nijer oldu.

YENİ ÇALIŞILAN NOKTALAR

Bu dönemde ihracat yapılan ülkeler arasına Birleşik Arap Emirlikleri, Malezya ve Avustralya da katıldı.

BU YIL, GEÇEN YILDAN DAHA FAZLA İHRACAT YAPILDI

Bu yıl gerçekleştirilen ihracat, geçen yıla göre miktar bazında yüzde 52,71, değer bazında ise yüzde 30,32 arttı.

EN FAZLA GELİR ARTIŞI YAŞANAN ÜLKE: ÜRDÜN

Yine bu sene ihracat yapılan ülkeler arasında en fazla gelir artışının sağlandığı ülke Ürdün oldu. Geçen yılın 8 aylık döneminde 1.127 dolar ihracat gerçekleştirilen Ürdün'e bu yıl yapılan ihracat 55 bin 940 dolara ulaştı.