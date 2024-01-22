Ekonomi Koordinasyon Kurulu kripto para gündemiyle toplandı Ekonomi Koordinasyon Kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz başkanlığında Ankara'da bir araya geldi. Toplantının gündemi kripto varlık düzenleme taslağı, KİT reformu, 102 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile devlet yardımlarında mevcut durum olacak.

AA

Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK), yeni yılın ilk toplantısını gerçekleştirmek üzere Ankara'da buluştu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Ekonomi Koordinasyon Kurulu'na başkanlık ediyor.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıya, ilgili bakanlar ile kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

Kripto varlık düzenleme taslağı konuşulacak

Toplantının gündeminde; kripto varlık düzenleme taslağı, KİT reformu, 102 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile devlet yardımlarında mevcut durum gibi başlıca konular değerlendirileceği duyuruldu.

Toplantıya katılanlar

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz başkanlığındaki toplantıya Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan da katıldı.

Toplantının ardından yazılı açıklama yapılması bekleniyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)