Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplanacak

Ekonomi Koordinasyon Kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında bugün toplanacak.

Ekonomi Koordinasyon Kurulu bugün saat 17.00'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir toplantı gerçekleştirecek.

EKONOMİK GELİŞMELER DEĞERLENDİRİLECEK

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında yapılacak toplantıda, son dönemde yaşanan ekonomik gelişmeler değerlendirilecek.

SON TOPLANTIDA KARARLARIN TAKİP EDİLECEĞİ VURGULANMIŞTI

Ekonomi Koordinasyon Kurulu, bir önceki toplantıda, "2022'de güçlü ve dengeli bir büyüme eğilimi yanında enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanması için 'Türkiye Ekonomi Modeli' çerçevesinde alınan kararların hızla uygulamaya alınması ve takip edilmesinin önemi üzerinde durulduğunu" bildirmişti.



