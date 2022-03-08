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    Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplanacak

    Ekonomi Koordinasyon Kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında bugün toplanacak.
    • AA
    • 08.03.2022 - 08:47
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    Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplanacak

    Ekonomi Koordinasyon Kurulu bugün saat 17.00'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir toplantı gerçekleştirecek.

    EKONOMİK GELİŞMELER DEĞERLENDİRİLECEK

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında yapılacak toplantıda, son dönemde yaşanan ekonomik gelişmeler değerlendirilecek.

    SON TOPLANTIDA KARARLARIN TAKİP EDİLECEĞİ  VURGULANMIŞTI

    Ekonomi Koordinasyon Kurulu, bir önceki toplantıda, "2022'de güçlü ve dengeli bir büyüme eğilimi yanında enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanması için 'Türkiye Ekonomi Modeli' çerçevesinde alınan kararların hızla uygulamaya alınması ve takip edilmesinin önemi üzerinde durulduğunu" bildirmişti.

    Fuat Oktay


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