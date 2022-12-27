Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nda dış ticaret görüşüldü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında toplanan Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nda (EKK), Türkiye'nin dış ticaret gelişmeleri ele alındı.

Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu’nun katılımıyla saat 11.00'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirildi.

Basına kapalı gerçekleşen toplantının ardından yazılı açıklama yapıldı.

"Yol haritası belirlenmiştir"

Yılın son toplantısında; 2022 yılının bütününe ilişkin genel değerlendirmelerde bulunulduğu ve 2023 yılına yönelik beklenti ve öngörülerin paylaşıldığı belirtilerek, "Küresel enerji ve emtia fiyatlarındaki gelişmeler göz önünde bulundurularak ülkemizdeki dış ticaret gelişmeleri ayrıntılı bir şekilde ele alınmıştır. İhracat ve ithalatımızın yapısı, ithal girdi kalemleri ve oranları tüm yönleriyle değerlendirilmiş; ihracata yönelik üretim için teşvik politikalarının daha verimli hale getirilmesi ve ihracatın ithalata bağımlılığının azaltılması noktasında ilgili kurumların yol haritası belirlenmiştir. Bu bağlamda, yurt içindeki üretim ve ihracat süreçlerimizde kullanılan ara mallar ile yatırım mallarında yerlileştirme ve millileştirme odaklı uygulanabilecek yeni ve bütüncül politikalar üzerinde somut sonuçların alınmasına yönelik atılacak adımlar değerlendirilmiştir. Yüksek teknolojili üretime yönelik teşvikler, yatırım-üretim-ihracat zincirinde yapılabilecek iyileştirmeler üzerinde durulmuştur." denildi.

Enerji konusu masadaydı

Açıklamada ayrıca, "Enerji alanında, dışa bağımlılığın orta-uzun vadede daha da azaltılmasına yönelik mevcut çalışmaların yanı sıra yeni teknolojilere dayalı enerji üretim alanları görüşülmüştür. Tarım alanında ülkemizin koşullarını ve ihtiyaçlarını da dikkate alarak önümüzdeki dönemde tarımsal üretimimizi artıracak ve gıda arz güvenliğimizi sürdürülebilir hale getirecek önlem ve politikalar tartışılmıştır. Bu kapsamda; iklim değişikliği, tarımsal arz güvenliği ve tarımda üretim politikaları birlikte değerlendirilmiştir." ifadelerine yer verildi.