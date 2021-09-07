El Salvador'da Bitcoin resmi bir para birimi olarak kabul gördü

El Salvador'da Bitcoin resmi bir para birimi olarak kabul gördü

El Salvador'da bugün itibarıyla Bitcoin'in ilk kez resmi bir para birimi olması açısından bugün Bitcoin ve kripto paralar için tarihi bir gün yaşanıyor.

El Salvador'da bugün itibarıyla Bitcoin, ilk kez resmi bir para birimi oluyor. Ülkede ulusal dijital cüzdana kaydolan her vatandaşa 30 dolar değerinde Bitcoin verilecek. Tüm bu gelişmeler Bitcoin'in seyrini değiştirecek işlemler olarak kabul görüyor.

EL SALVADOR’DA ABD DOLARININ YANINDA BITCOIN DE KULLANILACAK

El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, ilk olarak haziran ayında Bitcoin'i yasal bir para birimi olarak tanımlayan yasa teklifini kongreye yollayacağını açıklamıştı. Yasanın kongreden geçmesiyle ülkede ABD dolarının yanında Bitcoin'in de kullanılmasının önü açıldı.

HER BİR VATANDAŞA 30 DOLAR DEĞERİNDE ÜCRETSİZ BITCOIN

Hükümet, kripto para birimini tanıtmak için ulusal dijital cüzdana kaydolacak her bir vatandaşa 30 dolar değerinde ücretsiz bitcoin verileceğini duyurdu.

ÜLKEDE 3 BITCOIN'LİK YATIRIM YAPANA OTURMA İZNİ VERİLİYOR

Ülkede 3 Bitcoin'lik yatırım yapan yabancılara oturum izni verileceği bildirildi.

“YENİ 200 BITCOIN ALIMI DAHA YAPTIK”

Bukele, dün yaptığı açıklamad,a süreç kapsamında yeni 200 Bitcoin alımı daha yaptıklarını açıkladı. Yeni alım ile birlikte ülkenin Bitcoin varlıkları 400 Bitcoin'e yükselmiş oldu.

YAPILAN AÇIKLAMALAR BITCOIN'İN FİYATINI ETKİLEMEYEBİLİR

Uzmanlar, 6 milyon 500 binlik nüfusa ve 26 milyar dolarlık ekonomiye sahip El Salvador'un günlük işlem hacmi 50 milyar dolar civarında olan Bitcoin'in fiyatını teknik olarak etkilememesini bekliyor.

BITCOIN’E GÜVEN ARTIRACAK HAMLE

Ancak kripto paranın resmi bir ödeme aracı olarak kullanılmaya başlanması ve bu testin başarılı olması, orta vadede Bitcoin'e güveni artırabilir.

Bu sebeple El Salvador'un bu adımı Bitcoin ve tüm kripto paralar için önem arz ediyor.

BITCOIN’İN DEĞERİ ŞİMDİDEN 52 BİN DOLARI AŞTI

Bitcoin, bu tarihi günün sabahında yüzde 1,8 yükselerek 52 bin 600 doları gördü. Yukarıda belirtildiği gibi El Salvador kaynaklı bir talep patlaması yaşanması pek mümkün değil. Ancak Bitcoin'in ilk kez resmi para birimi olması sebebiyle sosyal medyada çeşitli Bitcoin alım kampanyaları düzenleniyor.