Elektrik kurulu gücünde yerli ve yenilenebilir kaynakların payı genişledi

Türkiye'nin elektrik kurulu gücünde yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarının payı ekim ayında yüzde 62,8'e ulaştı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşıma göre, ekimde Türkiye'nin elektrik kurulu gücünde yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarının payı yüzde 62,8 oldu

TOPLAM ELEKTRİK ÜRETİMİNİN YÜZDE 59,4'Ü YERLİ

Ekimde gerçekleştirilen toplam elektrik üretiminin yüzde 59,4'ü yerli ve yenilenebilir kaynaklardan sağlandı. Üretimde ilk sırayı yüzde 28,1 ile hidrolik enerji alırken, bunu yüzde 20,7 ile doğalgaz ve yüzde 20,2 ile ithal kömür izledi.

ELEKTRİK KURULU GÜCÜNÜN PAYI YÜZDE 62,8

Türkiye'nin elektrik kurulu gücünde ise yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarının payı ekimde yüzde 62,8'e çıktı. Elektrik kurulu gücünde ilk sırayı yüzde 31,9 ile hidrolik enerji aldı. Bunu yüzde 27,3 ile doğalgaz ve yüzde 12 ile yerli kömür takip etti. Rüzgar enerjisinin payı ise yüzde 8,9 olarak belirlendi.