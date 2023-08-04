Emekli olan EYT'lilerin yüzde 46'sı çalışmaya devam etti 3 Mart'ta yürürlüğe giren EYT düzenlemesinden yararlanan 1,9 milyon kişiden 792 bini sosyal güvenlik destek primiyle çalışmaya devam ederken bu oran yüzde 46 oldu.

ensonhaber.com

Türkiye'de uzun süreli problemlerden biri olan Emeklilikte yaşa takılanlar sorunu (EYT) da 2023'te çözdü.

Milyonlarca insanı ilgilendiren "Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" hayata geçti.

Düzenleme, 3 Mart'ta Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Uzun yıllar boyunca pirim ödeyen fakat yaşı emekli olmaya yetmeyen milyonlarca çalışan, emeklilik hakkı kazandı.

EYT'liler emekli olmaya başladı

Düzenlemeden 8 Eylül 1999 ve öncesinde işe girenler yararlanırken, herhangi bir yaş sınırı uygulanmadı.

Bu kapsamda yaş dışında prim günü ve sigortalılık süresi şartlarını taşıyanlar emekli maaşlarını da almaya başladı.

Düzenlemeden sonra 5 milyon EYT'liden şartları sağlayan 1,9 milyonu, emeklilik için başvurusunu yapıp beklemeye geçti.

Emeklilerin yüzde 46'sı çalışmaya devam etti

İşlemleri tamamlanan EYT'liler emekli olurken çalışmaya devam edenler ise ağırlıkta.

Son işlemlere yönelik mayıs verilerine göre emeklilik işlemleri tamamlanan EYT'lilerin yaklaşık 792 bini, sosyal güvenlik destek primiyle çalışmaya devam etti.

Bu sayı ise emekli olanların yüzde 46'sına tekabül ediyor.

Şubat sonunda 920,1 bin olan SGDP ile çalışanların sayısı mayıs sonu itibariyle 1 milyon 712 bine yükseldi. Nisan ayından Mayıs ayına kadar ise destek primiyle çalışmaya devam edenlerin sayısı yaklaşık 73 bin arttı.