Enflasyon Fed'i etkiliyor, Fed de tüm piyasaları Küresel piyasalar Fed'in kararlarına odaklı seyir izliyor. Fed'in politikalarına da enflasyon yön veriyor.

AA

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yarınki toplantısında politika faizi açıklanacak.

Fed'in, yarın politika faizini 25 baz puan artırmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Banka'nın para politikası gidişatının ise enflasyon ve resesyona göre şekillenmesi bekleniyor.

Fed'in para politikası kararlarının yanı sıra Fed Başkanı Jerome Powell'ın sözle yönlendirmeleri de yatırımcıların odağına yerleşti.

"Fed enflasyon yüzde 2'ye gerilerse faiz artışını durdurur"

Ekonomistler ve stratejistler, Fed'in faiz artırımlarını durdurması için enflasyonun yüzde 2 seviyelerine gerilemesi, bunun için de ABD ekonomisinin resesyona girmesi gerektiğini belirtti.

"Politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 5,00-5,25 aralığına çekilebilir"

Berenberg ABD, Amerika, Asya Başekonomisti Mickey Levy, Fed'in, politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 5,00-5,25 aralığına yükseltebileceğini söyledi.

"Fed, enflasyonu yüzde 2 seviyesine çekmek istiyorsa resesyon kaçınılmaz olacak"

Rabobank Kıdemli ABD Stratejisti Philip Marey de Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) yarın 25 baz puanlık son bir artırım yapmasını ve ardından yılın geri kalanında federal fon oranı için hedef aralığını yüzde 5,00-5,25'te tutabileceğini aktardı.

"FOMC, resmi açıklamadan 'bazı ek politika sıkılaştırma' dilini çıkarabilir"

Philip Marey, şu değerlendirmelerde bulundu:

FOMC'nin 21-22 Mart'ta gerçekleştirdiği bir önceki toplantısında, federal fon oranı için hedef aralığın 25 baz puan artışla yüzde 4,75-5,00'e yükseltilmesine oy birliğiyle karar verilmişti. Komite, bazı ek politika sıkılaştırmalarının uygun olabileceğini belirtmişti. Ancak bankacılık kargaşası, faiz artırım döngüsünde öngörülen zirveyi düşürdü. Dolayısıyla Powell tarafından daha önce vadedilen yukarı yönlü revizyon yerine, 2023 için medyan FOMC oranı tahmini yüzde 5,1'de değişmeden kaldı. Bu, 3 Mayıs'ta muhtemelen son 25 baz puana ulaşacağımız ve ardından en azından yılın geri kalanında bir duraklama olacağı anlamına geliyor. Bu nedenle FOMC, resmi açıklamadan 'bazı ek politika sıkılaştırma' dilini çıkarabilir ve Powell, Komite'nin bu yıl faiz oranlarını düşürmeyi beklemediğini teyit edebilir.

"Fed, 25 baz puanlık faiz artırımına gidecek"

FWD Bonds'un Başekonomisti Chris Rupkey ise Fed'in 25 baz puanlık faiz artırımına gideceği öngörüsünde bulundu.

Rupkey, Fed'in bu yıl sadece 25 baz puanlık artırım yapacağının tahmin edildiğini ancak bankacılık krizine yönelik gelişmelerin de takip edileceğini bildirdi.