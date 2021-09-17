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    Euro Bölgesi'nde enflasyon 10 yılın zirvesine çıktı

    Euro Bölgesi'nde, ağustos ayında yıllık enflasyon yüzde 3'le son 10 yılın en yüksek seviyesine tırmandı.
    • AA
    • 17.09.2021 - 13:24
    • Güncelleme : 17.09.2021 - 13:30
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    Euro Bölgesi'nde enflasyon 10 yılın zirvesine çıktı

    Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin ağustos ayı yıllık enflasyon verilerini yayınladı.

    Euro Bölgesi’nde enflasyon, 2011 yılı Kasım ayından beri ölçülen en yüksek seviyeye yükseldi.

    ENERJİ FİYATLARINDAKİ ARTIŞ ENFLASYONU ETKİLEDİ

    Enflasyondaki yükselişe en fazla katkıyı enerji fiyatlarındaki artış sebep oldu.

    AB'DE YILLIK ENFLASYON AĞUSTOSTA YÜZDE 3,2 OLDU

    Buna göre, AB'de temmuzda yüzde 2,5 olan yıllık enflasyon, ağustosta yüzde 3,2'ye yükseldi.

    Euro Bölgesi nde enflasyon 10 yılın zirvesine çıktı #1

    EURO BÖLGESİ'NDE YILLIK ENFLASYON, AĞUSTOSTA YÜZDE 3'E ÇIKTI

    Euro Bölgesi'nde de temmuzda yüzde 2,2 olan yıllık enflasyon, ağustosta yüzde 3'e ulaştı.

    Enflasyon, geçen yılın ağustos ayında AB'de yüzde 0,3, Euro Bölgesi'nde ise yüzde eksi 0,2 seviyesinde gerçekleşmişti.

    POLONYA, LİTVANYA VE ESTONYA’DA ENFLASYON YÜZDE 5

    Enflasyon, ağustos ayında Polonya, Litvanya ve Estonya’da yüzde 5, Macaristan’da yüzde 4,9, Belçika’da yüzde 4,7 seviyesinde ölçüldü.

    Söz konusu oran; Almanya'da yüzde 3,4, İspanya'da yüzde 3,3, İtalya'da yüzde 2,5 ve Fransa'da yüzde 2,4 oldu.

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