Hatay ve Mersin'de 935 balon balığı alımı yapıldı

Hatay ve Mersin'de "Balon Balığı Avcılığının Desteklenmesi" projesi kapsamında bu yıl 20 Eylül itibarıyla 935 balon balığı alımı gerçekleşti. Geçen yıl toplamda 4 bin 66 balon balığı teslim alınmıştı.

Geçen yıl denizlerimizde görülen zehirli balon balığı ile mücadele yapmak için kuyruk başına 5 lira ödül koyarak bir kampanya başlatılmıştı. Akdeniz çevresinde görülme sıklığı azalttı. Ancak buna rağmen kesin sonuç alınana kadar geçen yılkı çalışmalara devam edilecek.

BALON BALIĞI İLE MÜCADELEYE BU SEZON DA DEVAM

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünce gerçekleştirilen proje kapsamında, Hatay ve Mersin'de 2021 yılında da balon balığı alımları devam ediyor.

HATAY'DA 754 BALON BALIĞI TESLİM ALINDI

Hatay'da geçen yıl avlanan 667 balon balığına toplam 3 bin 335 lira ödeme yapılırken, bu yıl şu ana kadar 708'i "Lagocephalus sceleratus" türü olmak üzere toplam 754 balon balığı teslim alındığı bildirildi.

MERSİN'DE 181 BALON BALIĞI ALIMI YAPILDI

Mersin'de de geçen yıl 15 balıkçının avladığı 4 bin 66 balon balığına yapılan ödemelerin ardından bu yıl da devam eden avlanmada, balıkçılar Anamur ilçesinde 155, Bozyazı ilçesinde de 26 olmak üzere toplamda 181 "Lagocephalus sceleratus" türü balon balığını İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.

KUYRUK BAŞINA 5 LİRA ÖDEME

Proje kapsamında balıkçılara, kuyruk başına 5 lira ödeme yapılıyor.

GEÇEN YIL 4 BİN 66 BALON BALIĞI ALINMIŞTI

Mersin Tarım ve Orman Müdürü Arif Abalı, projenin, Akdeniz kıyılarının daha güvenli hale gelmesine katkı sunduğunu belirterek, "Tarım ve Orman Bakanlığınca, istilacı bir tür olan balon balığı avcılığına ilişkin tebliğin yayınlanmasının ardından kentimizde hızla çalışmalara başlamıştık. Balıkçılarımız da çağrılarımıza olumlu yanıt vermişti. Geçen yıl bize iletilen 4 bin 66 balon balığı hem bizleri hem de ödeme yaptığımız balıkçıları mutlu etti." dedi.

"PROJEMİZE KATKI SUNAN BALIKÇILARIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUZ"

Projenin başarıyla ilerlediğini söyleyen Abalı, şöyle konuştu:

"Bu türün tüketimi, zehirlenmelere, hatta ölümlere neden oluyor. Popülasyonun kontrollü azaltılması kıyılarımızı daha da güvenli hale getirdi. Bu yıl eylül ayına kadar sadece Mersin'de 181 balon balığı teslim edilmesi projenin etkisini gösteriyor.

KUYRUKLARI İMHA EDİYORUZ

Balıkçılarımızın bizlere getirdiği kuyruklar, destekleme süresi bitiminde imha edilecek. Projemize katkı sunan balıkçılarımıza, kıyılarımızı daha güvenli hale getirmemize destek oldukları için teşekkür ediyoruz."

“GEÇEN YILLARA GÖRE BALON BALIĞI POPÜLASYONUNDA AZALMA VAR”

Mersin Denizciler ve Balıkçılar Derneği Başkanı Adnan Polat da balıkçıların projeden memnun olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Geçen yıllara göre balon balığı popülasyonunda azalma var. Şu anda balıkçılarımız bu türü bulmakta zorlanıyor. Balıkçılarımız bununla iyi mücadele etti ve popülasyon azaldı. Geçen yıl Antalya ve Alanya kıyılarında fazla görülmüştü. Mersin'de de Bozyazı ve Anamur kıyılarında artık nadir görülüyor. Akdeniz çevresinde görülme sıklığı azalmış durumda. Bakanlığımızın avlanmada kuyruk başına 5 liralık desteği var. Destekler çok güzel oldu.

DESTEK 5 LİRADAN 10 LİRAYA ÇIKSIN

Adet olarak destek 10 liraya çıkarsa balon balığıyla mücadeleyi tamamen bitirebiliriz."