Hazır giyim ve konfeksiyon sektörü ihracatta parladı

Hazır giyim ve konfeksiyon sektörü aylık ve yılın başından bu yana yaptığı ihracatta artış yaşamasının yanı sıra talep artışı ile birlikte önemli bir başarıya imza attı.

Hazır giyim tekstil ihracatı, Türkiye'nin kuvvetli olduğu alanlardan biri. İçinde bulunduğumuz yılda sektörün ihracatı göz doldurdu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, geçen yılın eylül ayında 1 milyar 788 milyon dolarlık ihracat yapan hazır giyim ve konfeksiyon sektörü, bu yılın aynı döneminde yüzde 9 artışla 1 milyar 948 milyon dolarlık ihracata ulaştı.

Sektör, bu yılın ocak-eylül döneminde de yüzde 22,3 artışla 14 milyar 810 milyon dolarlık ihracata imza attı.

İhracattaki yüzdelik artışın yanı sıra hazır giyim ve konfeksiyonda talep artışı da yaşanınca sektöre çifte rekor geldi.

EN FAZLA İHRACAT İSTANBUL'DAN YAPILDI

Sektörün geçen ay gerçekleştirdiği ihracatın 1 milyar 345 milyon dolarlık kısmı İstanbul'dan yapıldı.

İstanbul'u, 165 milyon dolarla Bursa ve 140 milyon dolarla Denizli takip etti.

EN FAZLA İHRACAT ALMANYA'YA

Hazır giyim ve konfeksiyon sektöründe geçen ay en fazla dış satım yapılan ülke, 303 milyon dolarla Almanya oldu.

Almanya'yı, 295 milyon dolarla İspanya ve 204 milyon dolarla Birleşik Krallık izledi.

Sektörde geçen ay en fazla ihracatın yapıldığı ülke gruplarına bakıldığında, 1 milyar 159 milyon dolarla AB ülkeleri birinci, 271 milyon dolarla diğer Avrupa ülkeleri ikinci, 144 milyon dolarla Orta Doğu ülkeleri üçüncü sırada yer aldı.

TİM verilerine göre, eylül ayında 177 ülke ve bölgeye ihracat gerçekleştiren hazır giyim ve konfeksiyon sektörü, aynı dönemde ülkenin toplam ihracatından yüzde 9,4 pay aldı.