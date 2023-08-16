Hollanda ekonomisi kritik eşikte! Resesyon pençesine düştü Avrupa'nın en önemli ekonomileri arasında yer alan Hollanda, durgunluğa, yani resesyona girmiş oldu.

AA

Ülkelerin büyüme verisi, yılın üç aylık çeyreklik zamanlarında, iki kez üst üste gerileme gösterdiğinde, teknik olarak resesyona girildiğini gösteriyor.

Hollanda ekonomisi, yılın ilk çeyreğinin ardından ikinci çeyrekte de küçülerek bu tanıma uygun olarak resesyona girdi.

Hollanda İstatistik Kurumu (CBS), 2023 yılı ikinci çeyrek büyüme oranlarına ilişkin öncü verileri yayınladı.

Hollanda'da GSYH, 2023'ün ikinci çeyreğinde yüzde 0,3 azaldı

Hollanda'da mevsimsellikten arındırılmış GSYH, 2023'ün ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla da yüzde 0,3 azaldı.

Ekonomi önce yüzde 0,4 azalmıştı

Verilere göre, ilk çeyrekte önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,4 daralan Hollanda ekonomisi, ikinci çeyrekte de yüzde 0,3 küçüldü.

Koronavirüs salgınından bu yana ilk kez yaşandı

Tüketici harcamaları ve ihracattaki gerileme nedeniyle Hollanda, koronavirüs salgınının başından beri ilk defa resesyona girdi.

Ülkede gıda ve enerji fiyatlarındaki artış enflasyonu hızla yükseltmiş, ekonomik faaliyetleri yavaşlatmıştı.