İhtiyaç kredisi başvurunuz neden onaylanmaz?

Bu soruyu sizler için yanıtladık.

İhtiyaç kredisi, herhangi bir sebeple nakit ihtiyacı olan kişilere bankaların sunduğu çözüm önerilerinden biri. Faiz oranları ve uzun vade seçeneklerinin yanında alışveriş kredisi, eğitim kredisi, sağlık kredisi, tatil kredisi gibi seçeneklerin olması da kolaylıkla ihtiyacın karşılanmasını sağlıyor.

Bu noktada bankalar her geçen gün daha çok müşteriye ulaşma çabasında olsa da belli durumlar neticesinde kredinin onaylanmaması söz konusu olabiliyor. Herhangi bir red durumu bankayla ilgili olabildiği gibi direkt müşteri özelinde de olabiliyor ve bu durumda tüm bankalardan ihtiyaç kredisi için red cevabı alınıyor.

Bireysel ihtiyaç kredisi başvurusunun reddedilmesindeki öncelikli durum kredi notu oluyor. Kredi notunuz düşükse başvurunuzun onaylanması ne yazık ki mümkün değil. Kredi notu, herhangi bir şekilde bankacılık sistemine girdikten sonraki tüm kredi kartı ve kredi borçlarınızın ödenme durumunu kapsar.

Geciktirme durumunuz söz konusuysa ya da yasal takibe girdiyseniz kredi notunuz otomatik olarak düşer. Bu durumda da bankalar geri ödeme yapma konusunda güvenilir olmadığınızı düşünerek başvurunuzu direkt olarak olumsuz değerlendirebilir. Bu nedenle risk grubunda sayılan kredi notu aralıklarına düşmemenizde fayda var.

Aşağıda kredi notu risk gruplarını görebilirsiniz:

- 0-699 en riskli

- 700-1099 orta riskli

- 1100-1499 az riskli

- 1500-1699 iyi

- 1700-1900 çok iyi

İhtiyaç kredisi başvurusunun onaylanmamasındaki bir sebep de gelir düzeyi ve sigortalılık durumudur. Kredi notunuz ne kadar yüksek olursa olsun belgelenebilir bir gelirinizin olması gerekiyor. Özellikle hali hazırda çalışan kişilerin mutlaka en az 3 aylık sigorta girişinin yapılmış olması gerekiyor.

Bankalarla görüştüğünüzde işe yeni başladığınızda sigorta süresi için inisiyatif sağlanabiliyor. Yine de resmi sürenin en az 3 ay olması gerektiğini unutmayın. Geliriniz var ve kredi notunuz da ortalama düzeydeyse kredi çıkmama olanağı yine mümkün. Bu durumun sebebi de talep ettiğiniz ihtiyaç kredisi tutarının gelirinize göre çok fazla olması olabilir. Bu durumda bankalar kefil ya da ipotek ile işlem yapabildiği gibi direkt reddedebilirler.

İhtiyaç kredisi hesaplama yapılırken, sizin ödeme gücünüzün yanında resmi sınırlandırmalar da göz önünde bulundurulur. Bunun anlamı, borç miktarlarınızın gelirinizle dengeli olması. Resmi bildirilere göre aylık toplam kredi ve kredi kartı borçlarınız, aylık belgelenebilir gelirinizin yarısından fazla olamaz. Dolayısıyla siz zaten bu sınırda yer alıyorsanız kredi notunuz ve geliriniz yüksek olsa da ancak aylık gelirinizin yarısını geçmeyecek kadar kredi alabilirsiniz. Eğer çoktan bu sınıra ulaştıysanız bankalar tarafından direkt olarak reddedilebilirsiniz.

Kredi başvurularının reddedilmesindeki bir önemli neden de aynı anda birden fazla başvuru yapılması. Kullanıcılar genelde tüm kredi çıkma olasılıklarını görmek ve bankaların fırsatlarından yararlanmak için aynı anda birden fazla bankaya başvuru yapıyor. Bu durum ilk başta avantajlı gibi gözükse de başvuruların incelenme sürecinde sıkıntı çıkabiliyor. Eğer bir bankadan onaylanmış ve sizden dönüş beklenen bir bireysel ihtiyaç kredisi başvurusu varsa diğer bankalar direkt olarak işlemlerini kapatabilir.

Bu nedenle başvurularınızı yaparken tercih sıranıza göre yanıt bekleyerek ilerlemenizde fayda var. Başvurunuzu yaparken de dikkatli olmanız gerekiyor. Eksik bilgi ya da yanlış gelir bilgilendirmesi yaparsanız belge istendiğinde ya da sistemden kontrol edildiğinde direkt olarak reddedilebilirsiniz.

Genel olarak bakıldığında öncelikle kredi notu ve gelir belgesi dikkat etmeniz gereken noktalar. Kredi notunuz ve geliriniz yeterliyse aylık borç ve gelir miktarınızı karşılaştırarak, bankaların tüketici kredisi seçeneklerinden yararlanabilirsiniz. Faiz oranları ve vadelerine göre size en uygun kredi seçeneğinden yararlanmak için önceden kredi hesaplama araçlarını kullanmayı unutmayın. HangiKredi sayfası üzerinden bankaların tüm kredi seçeneklerini karşılaştırabilirsiniz.

Detaylı bilgi için: https://www.hangikredi.com/kredi/ihtiyac-kredisi