İstanbul'da kira oranları arttı, Sarıyer zirveye oturdu

İstanbul'daki konut kiraları yüzde 10,81 artış gösterdi. Metrekare birim fiyatının en yüksek olduğu ilçe ise Sarıyer olarak kayıtlara geçti.

İstanbul'da konut kiraları yüzde 10,81 artış gösterdi. Artışla birlikte ilçelerdeki kira değerleri değişti.

EN BÜYÜK ARTIŞ, SARIYER, BEŞİKTAŞ, BAKIRKÖY VE BEYOĞLU'NDA

Gayrimenkul değerleme platformu Endeksa'nın verilerine göre, kira bedellerinin en yüksek olduğu ilçeler ise sırayla Sarıyer, Beşiktaş, Bakırköy ve Beyoğlu oldu.

METREKARE BİRİM FİYATLARI

Metrekare birim fiyatları ise şöyle; Sarıyer 30 lira, Beşiktaş 28 lira, Bakırköy ve Beyoğlu ise 23 lira olurken, İstanbul ilçeleri için ise metrekare birim fiyatları ortalama 17 lira olarak kayıtlara geçti

100 METREKARELİK EVİN KİRASI 1.700 LİRA

Gayrimenkul konusunda uzmanlar, İstanbul'da son bir yılda artan konut kiralarını değerlendirerek, geçen seneden bu seneye yüzde 10,81 bir artış gözlendiğini bildirdi. Görüşlere göre bu artışta birinci sırayı Sarıyer aldı. İstanbul ilçeleri için metrekare birim fiyatları ortalama 17 lira oldu. 100 metrekarelik bir evi tutmak istediğiniz zaman ortalama vereceğiniz rakam 1.700 lira. Bu tüm İstanbul ilçeleri için verilmiş bir istatistik ama bölgelere göre değişiklik gösterebiliyor.

GEÇEN YILA KIYASLA KONUT KİRALARINDA YÜZDE 10,81 ARTIŞ VAR

Kirası 1.000 lira olan bir evde yüzde 10,81 artışla 100 lira gibi bir artış gözlendi. Enflasyon oranlarına göre paralellik gözüküyor. Bazı bölgelerde daha yüksek oranları görebiliyoruz.

BAZI İLÇELERDE KİRALAR YÜZDE 23 ARTTI

Genel ortalama yüzde 10,81 olarak görünürken; İstanbul'da yüzde 23'lük artış gösteren yerler de var.

ESENYURT VE BAYRAMPAŞA'DA ARTIŞLAR DÜŞÜK

Mesela Esenyurt, Bayrampaşa. O bölgelerde kira rakamları bir önceki senede düşük kaldı. Mal sahiplerinin enflasyon oranından yüksek oranda artış yaptığı istatistikler arasında var.

KENDİSİNİ EN KISA AMORTİ EDEN EV ESENYURT'TA

Ev almak isteyenlerin tercihleri, daha çok amorti eden evlerden yana. Bu konuda İstanbul'da birinci sırayı Beykoz alıyor. Beykoz'da bir ev kendisini 43 yılda amorti ediyor. Diğer tarafta da en kısa sürede amorti eden yerlerden birisi de Esenyurt. Bu, o bölge değerli diğer bölge değersiz anlamına gelmiyor.

YALILARIN AMORTİSMAN SÜRESİ 70 YIL

Yalılarda amortisman süresi 70 yıla çıkabiliyor. Bulunduğunuz bölgedeki yerin çok değerli olması ve çok fazla talep görmesinden dolayı artım mal sahiplernin insiyatifinde.

PANDEMİYLE BİRLİKTE İNSANLAR ŞEHİRDEN AYRILIYORLAR

Pandemiyle birlikte insanların tercih ettikleri evlerinde türleri de değişti. Müstakil, bahçeli, havuzlu evler tercih edildi. Nedenine gelince hepimizin nefes alma ihtiyacı oldu. İstanbul'da çok pahalı rezidanslar var.

KORONAVİRÜS SALGINI İNSANLARI ŞEHİR MERKEZİNDEN UZAKLAŞTIRDI

Şehir merkezindeki lokasyonlarından ayrılarak Anadolu Yakası için Tuzla'ya, Kurtköy'e geçildi. Avrupa Yakası içinse Beylikdüzü, Hadımköy tarafları tercih edildi. Oradaki kira rakamlarının artmasının sebebi de oraya talep olduğunu gösteriyor. Geçen seneden bu seneye yüzde 10,81 artış varken Gaziosmanpaşa, Bayrampaşa, Esenyurt gibi bölgelerde bu rakam yüzde 20'lerin üzerine çıktı.

METREKARE BİRİM FİYATI EN FAZLA OLAN YER SARIYER: 30 LİRA

Metrekare birim fiyatının en yüksek olduğu bölge Sarıyer. Sarıyer'in metrekare birim fiyatı 30 lira. Hemen ikinci sırada Beşiktaş geliyor, 28 lira. Beşiktaş'ta 100 metrekare bir ev tutmak istenirse 2 bin 800 lira ödenmesi gerekiyor. Sarıyer'de 3 bin lira ödeniyor. Bakırköy ve Beyoğlu'nda metrekare birim fiyatı da 23 lira. Daha sonraki ilçelerse Şişli ve Kadıköy olarak belirtiliyor.